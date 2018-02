¿Por qué los perros aúllan al escuchar una ambulancia?

(Tomada de la Red)

Si tienes un perro, seguramente te has dado cuenta que cada vez que pasa una ambulancia inevitablemente aúlla, ¿por qué? Algunos afirman que se debe a que ven la muerte, pero la verdadera razón por la que los perros aúllan cuando escuchan una ambulancia no es esa.



¿Por qué los perros aúllan cuando escuchan una ambulancia?

Lo primero que debes saber es que los perros tienen una capacidad auditiva muy desarrollada, por lo que pueden percibir sonidos que nosotros no.



Esta situación, hace que los perros aúllen ante los sonidos muy agudos, como las sirenas de ambulancias, que los hacen sentir incómodos.



En otros casos, los perros pueden aullar por un estado de ansiedad por separación, que ocurre cuando el perro está solo en casa y no sabe cómo gestionar su soledad.



La sirena de una ambulancia, también puede recordarles el aullido de otros perros, por lo que querrán unirse.



Otra de las razones es que cuando pasa una ambulancia, el perro puede percibirlo como una llamada de auxilio a la que debe dar una respuesta.



En general, el aullido de un perro tiene varios significados, pero los más relevantes son la tristeza, el aislamiento social o el miedo al quedarse solos.



¿Qué hacer si mi perro aúlla por una ambulancia?

El aullido de un perro ocurre de forma instintiva, así que si tratas de reprimirlo, podría ser negativo para tu mascota.



Deja que exprese sus emociones y si van caminando en la calle, ignora el aullido y sigue como si nada, actuando de forma calmada y sin ponerle demasiada atención. Esto hará que tu perro sepa que no ocurre nada malo cuando pasa una ambulancia.



Si lo abrazas y le prestas mucha atención o te portas nervioso, le estarás dando a entender que debe alarmarse y empeorarás su conducta.



Cabe aclarar que si tu perro tiene miedo al sonido y te busca para refugiarse, lo mejor es que lo acaricies y apapaches.



Si el aullido por una ambulancia ocurre mientras están en casa, puedes intentar distraerlo con un snack de larga duración que lo mantenga ocupado y con poco interés por aullar.



Cuida de tu mascota y aprende a reconocer lo que te quiere decir con sus acciones.



Fuente:https://sumedico.com/los-perros-aullan-cuando-escuchan-una-ambulancia/