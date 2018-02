Pareja tiene 13 hijos y ahora viene el número 14

ROCKFORD, Michigan(AP )

Una pareja en Michigan que ya tiene 13 hijos está esperando el número 14 para abril, pero no quieren enterarse del sexo del bebé hasta que nazca.



Jay y Kateri Schwandt de Rockford, al norte de Grand Rapids, dicen que agregar otra criatura a su ya extendida familia no será mucho problema ni carga financiera, reportó el canal WOOD-TV. Kateri Schwandt dice que está acostumbrada a familias numerosas pues ella misma es una de 14 hermanos.



"Tener tres es lo mismo que tener diez a estas alturas”, expresó Kateri Schwandt. "Simplemente es un poco más de caos, un poco más de ruido. Ya estamos acostumbrados a todo eso”.



Al igual que han hecho con sus hijos más recientes, en este caso la pareja se ha negado a enterarse del sexo del bebé.



"Me encantaría tener una niñita pero creo que eso no va a ser”, dijo Jay Schwandt. Añadió que este probablemente será el último.



"Nos parece que es bueno dejarlo hasta aquí, y vamos a disfrutarlo cada minuto", manifestó Jay Schwandt.



Pero Kateri Schwandt apuntó que cuando tuvieron su decimotercer hijo también dijeron que ese iba a ser el último. Ambos dicen que es difícil imaginarse su casa sin un bebé adentro.