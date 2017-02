CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

El ser humano, como especie "más desarrollada", ha considerado a los animales como criaturas menos inteligentes y evolucionadas, hasta el punto, de utilizarlas como herramientas de trabajo, comida o entretenimiento.



No obstante, incontables estudios científicos y de etología, confirman que muchas especies de animales han desarrollado impresionantes capacidades intelectuales, basándose en estudios de lógica, lenguaje, memoria, aprendizaje o la cognición entre otros.



En este artículo de ExpertoAnimal te mostraremos los 10 animales más inteligentes y te explicaremos las razones que han llevado a los científicos a catalogarlos como animales muy inteligentes. Descubre a continuación los 10 animales más inteligentes del mundo:



1. El cerdo

Según Donald M. Broom, profesor de bienestar animal de la Universidad de Cambridge, los cerdos son animales altamente sensibles, hábiles e inteligentes. Estos mamíferos tienen un nivel de inteligencia superior al de otros animales, que podría compararse con el de un niño de tres años.

Además, han demostrado su capacidad para resolver problemas con rapidez, superando así a algunos primates. Los cerdos son animales curiosos, sociales y afectuosos con otros individuos y con el entorno exterior. Son cognitivamente complejos, capaces de socializar, aprender y engañar de forma natural.

A medida que los estudios acerca de su inteligencia avanzan, los cerdos son generalmente comparados con perros y gatos, por lo que mucha gente está a favor de la opción de tener un cerdito como animal de compañía. Aunque no pueda parecerlo en un principio, se trata de animales limpios, afectuosos y muy inteligentes.



2. El elefante

El cerebro de los elefantes, que pesa algo más de cinco kilogramos, se considera el más grande de todos los animales terrestres y posee las mimas neuronas que un ser humano. Al igual que el homo sapiens, el elefante no nace con instintos para sobrevivir, por lo que debe pasar por un largo aprendizaje que dura alrededor de 10 años.

Los elefantes son criaturas con un desarrollo sensitivo y emocional altísimo. Poseen relaciones familiares muy estrechas que solo pueden romperse por la muerte o la captura de uno de sus miembros. Tras una pérdida, la familia entera pasa por un proceso de duelo y hasta de depresión, en el que se incluyen rituales funerarios. Descubre más curiosidades del elefante en ExpertoAnimal.



3. El cuervo

A lo largo de la historia, el cuervo ha recibido un sinfín de atributos simbólicos relacionados con la muerte, las enfermedades o las guerras. Es un animal que ha estado estrechamente relacionado con el hombre y con sus creencias más antiguas.

Lo cierto es que los cuervos tienen una inteligencia asombrosa, puesto que son capaces de resolver de forma lógica distintos problemas así como construir herramientas para lograr sus objetivos. También juegan por placer e interpretan las relaciones sociales que mantienen otros cuervos ajenos a su propio grupo. El cuervo es sin duda uno de los 10 animales más inteligentes del mundo.

De la misma forma que el ser humano, el cuervo cuando se considera suficientemente maduro, se despide de sus padres, abandona el nido y se lanza al vuelo por si mismo. Sin embargo, no se independiza por completo, sino que forma grupos de cuervos de sus misma edad, conviviendo, experimentando y creciendo hasta que encuentran una pareja con la que formar su propia familia.



4. La vaca y el toro

Aunque el cerdo ha logrado librarse de su estigma de "animal de granja" y ser reconocido por su inteligencia, las vacas y los toros aún tienen un largo camino por recorrer. Sus actividades preferidas son comer, relacionarse, tomar el sol y, en definitiva, disfrutar de los placeres de la vida, ocupaciones que no revelaban una gran inteligencia, por lo que no fueron motivo de estudio.

Sin embargo hoy en día podemos afirmar que se trata de animales muy inteligentes y sensibles, con una gran capacidad emocional, que en ocasiones es superior a la de otros animales. Al ser consideradas una "presa" por otros animales, las vacas suelen ser recelosas ante los nuevos entornos y las nuevas experiencias, pero valientes si finalmente se encuentran en un conflicto. Son conocidos los numerosos casos en las que, algunas progenitoras han huido de mataderos para volver junto a sus terneros.

Los bóvidos en lo que a nivel psico-emocional se refiere, se asemejan mucho a los seres humanos. Vacas y toros se ven afectados por sentimientos como el miedo, el dolor y la alegría. También se preocupan por el futuro, tienen amigos, enemigos y son extremadamente curiosas. Sin duda, las vacas sienten tanto como nosotros.



5. El pulpo

El pulpo es sin duda el más inteligente de todos los invertebrados. Los octópodos tienen solo un tercio de sus neuronas en el cerebro mientras que las restantes se encuentran en sus tentáculos.

Se trata de animales solitarios que descubren el entorno por sí mismos y generando memoria a largo plazo. También son capaces de utilizar la lógica y de utilizar herramientas. Mediante los tentáculos, los pulpos son capaces de tocar y saborear, obteniendo así todo tipo de información sobre el entorno en el que se encuentran.



6. Los perros

Aunque el nivel de inteligencia de un perro puede variar dependiendo de su raza y otros factores, lo cierto es que se trata de uno de los 10 animales más inteligentes del mundo, además de ser realmente fieles.

Los perros son capaces de entender un gran número de palabras, de interpretar el lenguaje verbal y físico, utilizar la lógica para conseguir sus metas y hasta tienen memoria a corto y largo plazo. La estimulación mental que se le pueda brindar a un perro durante sus primeras etapas de vida mejora enormemente el futuro desarrollo de sus capacidades.

Además de lo mencionado anteriormente, los perros son criaturas sociales capaces de entender al ser humano y a otros animales, relacionándose positivamente con ellos. Además, sienten distintas emociones como el dolor, la alegría, el miedo y la ansiedad.

7. El caballo

Al igual que ocurre con las vacas, erróneamente se cree que los caballos no son inteligentes y que su comportamiento está estrechamente relacionado con sus instintos primarios. No obstante, se trata de un animal muy inteligente, que tiene un sistema emocional muy completo y parecido al del ser humano.

Los caballos son animales curiosos y aventureros, capaces de recordar experiencias y lugares concretos, puesto que tienen memoria a corto y largo plazo. El nivel de inteligencia puede variar dependiendo de la raza y de la estimulación que reciban, como ocurre con los perros. Un caballo que pasa todo el día encerrado en un box probablemente tenga un nivel intelectual pobre, además de sentirse emocionalmente triste.

Los caballos son de los animales más sensibles y empáticos del mundo, llegando a comprender palabras y a interpretar las emociones de otros seres vivos, lo que le ha convertido en uno de los mejores animales de terapia del mundo. Este animal además de noble y fiel, es un excelente compañero de vida y un ser muy inteligente.



8. La rata

Las ratas son, con diferencia, los roedores más inteligentes que existen. Son animales muy sociables que viven en grandes colonias de individuos y que trabajan de forma conjunta y coordenada para su conservación. La colonia de ratas, dispone de un número muy elevado de nidos para mover a las crías y asegurar su supervivencia en caso de inundación o de desastre natural.

También observamos que, los más ancianos o débiles del grupo, se sacrifican si es necesario, probando un alimento que pudiese ser tóxico o aventurándose a un lugar peligroso para asegurar la supervivencia de los más sanos.

Son criaturas muy empáticas, pues se prestan ayuda las unas a las otras y forman relaciones sociales muy estrechas. Además, sus habilidades físicas son inigualables: una rata es capaz de nadar hasta 400 metros y de superar una caída de 20 metros.

Si alguna vez te has planteado adoptar una rata como mascota, no lo dudes. Estos roedores son capaces de interpretar y aprender lenguaje físico y verbal humano, de realizar distintos trucos y de utilizar la lógica para lograr sus objetivos. Son sin duda animales muy inteligentes y dignos de estar en este top 10.



9. El delfín

Los delfines poseen un cerebro mucho más grande que el ser humano, además de cuatro hemisferios en lugar de tres. Se trata de animales con grandes habilidades sociales y comunicativas, ya que son capaces de utilizar un amplio sistema de vocalización además de contar con sonidos concretos para denominar a cada individuo de un grupo.

Los delfines tienen relaciones extremadamente estrechas con miembros de su misma manada, pero especialmente lo podemos observar en madres e hijos, que no se separan hasta cumplir los tres años edad. Además, se ha demostrado que estos mamíferos tienen conciencia de si mismos.

Aunque son conocidos por ser los animales más juguetones del mundo, los delfines son también animales muy inteligentes, capaces de utilizar la lógica y distintas herramientas para mejorar su día a día.



10. El chimpancé

Para terminar con los 10 animales más inteligentes del mundo, hablaremos del chimpancé, el cual comparte el 98% de ADN con el ser humano. Se cree que son los animales del planeta que más se asemejan al homo sapiens y quizás por esa razón han sido motivo de estudio durante generaciones.

El chimpancé es un simio que tiene conciencia de sí mismo, es capaz de transmitir su "cultura" a las próximas generaciones y además tiene capacidad simbólica, ausente otras especies de animales. Los chumpancés pueden aprender alrededor de 300 palabras del lenguaje de signospor lo que se estima que su lenguaje es complejo y variado. También tienen una excelente memoria matemática, que supera a la de muchos humanos. Se estima que la inteligencia de un chimpancé podría compararse con la de un niño de 2, 3 o 4 años.

Además, estos grandes simios son capaces de producir variadas herramientas para alcanzar sus objetivos, lo que hace destacar su capacidad de planificación.

Se trata de sere sensibles, con personalidad propia y con emociones muy marcadas. Los chimpancés sienten la muerte de sus compañeros y pasan por un proceso de duelo. Son animales generosos y muy sociables, y tienen conciencia de si mismos.



Fuente: https://www.expertoanimal.com/los-10-animales-mas-inteligentes-del-mundo-21725.html