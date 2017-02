Consigue un trabajo más rápido

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Decenas de mails enviados por día y tu curriculum más que revisado: recibes un par de llamadas, asistes a una entrevista, te contestan que tienes muy buenas calificaciones pero que optaron por un perfil más afín. Todo parece ir en tu contra a la hora de buscar trabajo, pero no te sientas solo: lo cierto es que es una tarea tediosa y difícil para todos.



Para lograr lo que quieres es esencial que no te desanimes y que tengas en cuenta que, por lo general, es un proceso lento. Ahora bien, hay algo que sí puedes hacer para acelerarlo y es lo siguiente:



Analiza nuevamente tu currículum



Si tienes buenas calificaciones y experiencia, pero luego de enviar innumerables emails no obtienes respuestas, tal vez deberías reconsiderar algunos aspectos, como el formato (el tipo de letra, la organización de la información...).



Ten en cuenta que los expertos en recursos humanos no gastan más de 6 segundos mirando cada curriculum: ¡tienes que llamar su atención!



¡Todo un desafío!



Fortalece tus habilidades



Sí, tal vez estás cansado de estudiar, pero lamentablemente el mundo tan competitivo de hoy nos obliga a perfeccionarnos cada vez más. El hecho de que no tengas un trabajo ahora no significa que no puedas mejorar y desarrollar tu potencial al máximo.



Usa tus conexiones



Sea para mejor o para peor, cuando se trata de encontrar un trabajo a veces es más importante a quién conocemos que lo que sabemos. Y como no queda otra alternativa que ajustarnos a las modalidades de este mundo, es hora de que comiences a buscar a través de tus contactos, de seguro tienes muchos amigos que conocen a otros amigos del amigo y así llegarás al trabajo de tus sueños.



También puedes comenzar a participar de eventos donde seguro conectarás con más profesionales.



Como te imaginarás nadie disfruta de la búsqueda de trabajo, son días o meses de mucha incertidumbre, nos cuestionamos si habremos hecho todo bien, si los entrevistadores estarán conformes con nuestro perfil, y muchos otros factores que inciden en este tedioso proceso. Pero si te aseguras de hacer el esfuerzo suficiente, lo más probable es que tarde o temprano alcances esa meta que tanto deseabas.



Ten paciencia y no te des por vencido jamás. El resto llegará solo.



