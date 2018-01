Evita regalar mascotas en Día de Reyes

(Tomada de la Red)

En Día de Reyes es común que los pequeños pidan una mascota de regalo, sin embargo, antes de cumplir el gusto de los menores del hogar es importante considerar que los animales no son juguetes y de obsequiarlo debe ser de manera consciente, responsable e informada.



En Twitter, algunos usuarios de la red social se pronunciaron para que en este Día de Reyes en caso de regalar una mascota, se explique la responsabilidad que ello significa, luego de que un amplio porcentaje de los animales regalados en Navidad o Día de Reyes es abandonado a los pocos meses.



De ahí que con el hastag #NoCompresAdopta diversos usuarios y grupos de personas a favor del cuidado de los animales se manifestaron en contra de regalar un animal en Día de Reyes, y destacaron que de estar decidido a hacerlo en vez de comprar es mejor adoptarlo.



De esta forma el usuario, @Clariiity posteó: "Si alguien tiene pensado regalar un perro, por favor que sea una decisión meditada, sabiendo que la persona que lo recibe podrá cuidarlo durante muchos años. Un perro no es un juguete, crece y vive muchos años. Es un compañero de vida".



En tanto, @PartidoPACMA expuso: "El 40 por ciento de los cachorros que ahora se compran o regalan, serán abandonados en unos meses. No son juguetes, no son muñecos. Si has decidido incorporar un animal a tu familia, ¡No compres, adopta!



Mientras que @Fernando Zamora comentó: "Recuerda que las mascotas no son juguetes, son seres vivos que requieren de cuidados y un dueño responsable. #NoCompresAdopta; @noelia_ca escribió "Hoy: #NoCompresAdopta#NoRegalesAnimales "Concienciación "AmigosSinPrecios y así serán #FelicesReyes".



De acuerdo con Adoptare, una organización sin fines de lucro que promueve una cultura responsable y de respeto entre los seres humanos y los animales de compañía, cualquier tipo de animal de compañía requiere de una inversión en gastos corrientes como alimentación, vacunas, acondicionamiento de su espacio vital, veterinario y medicamentos.



De ahí que al regalar un animal, también se adjudica un gasto y quien lo recibe puede no estar preparado, lo que podría terminar en un abandono.



En un comunicado, destacó que la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal reveló que el 70 por ciento de las personas que compran o reciben como regalo un animal de compañía, lo abandonan durante su primer año de vida.



Y entre las razones que llevan a la gente a abandonar a sus animales en la calle están: la pérdida de interés de los dueños por el animal, la falta de recursos para mantenerlo adecuadamente y que los dueños dejan de sentir afecto por su cachorro una vez que éste crece.



Fuente:http://www.economiahoy.mx/sociedad-eAm-mexico/noticias/8849675/01/18/Evita-regalar-mascotas-en-Dia-de-Reyes.html