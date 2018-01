¿Es recomendable que las mascotas beban agua de la llave?

(Tomada de la Red)

¿Te has sentido culpable por darle agua de la llave a tu perro o a tu gato, mientras tú tomas agua purificada del garrafón? Pues deja tus dudas porque aquí tienes la información para que te quedes conforme con tu decisión.



De acuerdo con el portal de noticias SIPSE, es cierto que el agua de la llave contiene cloro, un alto contenido de minerales y puede traer una que otra bacteria nociva, pero la verdad es que tu mascota puede aguantar esa calidad de agua sin poner en riesgo su salud. Recuerda que ellos pueden lamer sus patas, morder huesos que acaban de desenterrar y oler traseros sin problema, así que su organismo está preparado para hacer frente a muchas bacterias.



El agua filtrada es de mejor calidad, sin duda, con ella le ahorrarás trabajo a los riñones de tu mascota, pero más allá del tipo de agua que decidas darles, es más importante que siempre tengan agua fresca en un plato limpio.



Las mascotas están acostumbradas a regresar a su plato de agua cada vez que tienen sed, así que el recipiente se va ensuciando conforme lo usan. ¿Has notado una capa viscosa en el fondo cuando lo lavas? Se le llama película biótica, y está formada por bacterias, hongos y algas que se bebe tu perro, o tu gato, cada vez que rellenas su plato sin lavarlo; casi como tomar agua de un charco, ¿no crees?



Así que ya no te sientas un mal dueño si le das agua de la llave a tu mascota, mejor asegúrate de lavar su tazón diariamente y que el agua sea fresca.



Un estudio publicado este año por el Diario Microbiome encontró que los bebés de familias que tienen una mascota, poseen más microbios vinculados con menos alergias y riesgos de obesidad que aquellos que no, prometiéndoles un futuro más sano.



La investigación hecha por la universidad de Alberta, descubrió que los bebés en el vientre materno y luego después hasta 3 meses después de nacer, que habían sido expuestos a mascotas, tenían niveles más altos de bacteria Ruminococo y Oscillopria, ambas relacionadas con reducir los niveles de alergia infantil y obesidad.





