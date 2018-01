5 Condiciones que provocan dolor crónico

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Millones de mujeres sufren de dolor crónico. Muchas de ellas tienen que vivir de medicamentos y otras se vuelven adictas a las drogas por ello.



Y todas sentimos dolor, pero el dolor crónico es diferente. Tu cuerpo simplemente duele por semanas, meses o hasta años. De hecho, los doctores definen el dolor crónico al dolor que perdura por 3 a 6 meses o más.



Fibromialgia



Lady Gaga, junto con otros 4 millones de personas (la mayoría mujeres) experimentan dolor, fatiga extrema y dificultadas cognitivas por fibromialgia. No se conoce la causa, pero se cree que es culpa de los genes, inflamación y el sistema nervioso.



La terapia psicodinámica, la cual examina los pensamientos inconscientes y sentimientos de las personas, puede ayudar con el dolor crónico.



Dolor crónico pélvico



Así se le llama a cualquier dolor relacionado con la menstruación y el área pélvica que dura 6 meses o más y que afecta al 6 a 27% de las mujeres. Un estudio demostró que 20 minutos de meditación reduce significativamente el dolor.





Síndrome del Intestino Irritable



De nuevo, es más común en mujeres que en hombres. Esta condición ocurre en el 15% de las personas. Es un síndrome gastrointestinal caracterizado por el dolor crónico abdominal y hábitos intestinales alterados gracias a la ausencia de cualquier causa orgánica. Tampoco se conoce la causa, pero se ha comprobado que la meditación y la respiración evita gran parte del dolor. Sin embargo, el mejor tratamiento es un cambio de estilo de vida.





Dolor en la espalda baja



Es increíble que el 80% de las personas experimente dolor en la espalda en algún punto de sus vidas. Y para el 20% se convierte en un dolor crónico. Esto puede mejorar con yoga y una relajación guiada para evitar medicamentos. Pero si el dolor es grave, habrá que tomar antiinflamatorios y relajantes musculares.



Dolores de cabeza



Las mujeres somos más propensas a sufrir migrañas que los hombres. Las migrañas son especialmente difíciles de tratar porque no se conoce bien la causa. A veces los medicamentos no sirven o agravan los síntomas, así que muchas personas utilizan otras alternativas como remedios herbales y rehabilitación para el dolor.