Pagarle más a un hombre que a una mujer ya es ilegal en Islandia

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

A partir del 1ro de enero, es ilegal pagarle más a los hombres que a las mujeres en Islandia. El país nórdico es el primer lugar en el mundo que brindará sueldos equitativos por LA LEY. Esto puede sonar nuevo para muchos, pero el anuncio de esta legislación se dio el 8 de Marzo del 2017.



Bajo estas nuevas reglas, las compañías que empleen a más de 25 personas están obligadas a recibir un certificado del gobierno que muestre sus políticas de igualidad salarial. Las empresas que NO cumplan esta ley, tendrán que enfrentar una multa.



La nueva legislación ha recibido el gran apoyo de ambos partidos políticos en el parlamento de Islandia, donde casi el 50% de los legisladores son mujeres, incluyendo a la nueva Primer Ministro, Katrin Jakobsdottir.



Durante los últimos 9 años, Islandia también ha sido calificada por el Foro Económico Mundial (FEM) como el país con mayor igualdad de género ¡en el mundo! Las mujeres islandesas, en promedio, ganaron 14 a 18% menos que los hombres en 2016.



Durante la Reunión de Líderes Globales en 2015, el ex Primer Ministro, Sigmundur Davið Gunnlaugsson dijo: “Los hombres no pueden quedarse de brazos cruzados cuando se discuten temas como la violencia de género y la brecha salarial de género. Estos no son sólo temas de mujeres, son cuestiones de derechos humanos en general.”



Con las cifras del FEM que muestran que el salario promedio para las mujeres en 20017 fue de $12 mil dólares, en comparación con los $21 mil para los hombres, es hora de que muchos países sigan el ejemplo de Islandia.