Tecnología para el cuidado de nuestras mascotas

(Tomada de la Red)

Desde collares con GPS para saber en qué lugar del mundo está nuestra querida mascota pasando por cámaras para vigilarla cuando está fuera de casa y aplicaciones para hacer la vida de nosotros como amos más organizada y sencilla, hoy son múltiples las ayudas que la tecnología ofrece para hacer más amable la convivencia con nuestros amigos de cuatro patas.



Incluso, algunas han sido desarrolladas por colombianos que buscan apoyar la buena labor de los cuidadores de animales. Herramientas que se ajustan a todos los bolsillos y necesidades.



Aquí algunas soluciones novedosas que les harán el entorno más fácil a usted y a su peludo.



Fandog

En Expopet, feria que se desarrollará del 23 al 26 de noviembre en Corferias, se presentará Fandog, una plataforma que facilita a los usuarios encontrar productos y servicios para mascotas en sitios cercanos al punto de ubicación de quien los requiere.



Ofrece los productos esenciales como alimentos, accesorios, peluquerías, médicos veterinarios, guarderías, expertos en adiestramiento, paseadores, spas, cirugías, urgencias, panaderías, servicios de adopción, entre otros.



Disponible para dispositivos Android y iOS.



Pet Valet

Con esta aplicación se podrá tener un servicio de cuidado personalizado para su perro o gato cuando salga de viaje o no pueda estar con él. La idea, desarrollada por Andrés Jaramillo y Andrea Palacio, busca facilitarles la vida a los dueños con una red calificada de amantes de perros o gatos que son quienes cuidan y pasean a las mascotas. Los precios van entre los 15.000 y 40.000 pesos según la cantidad de horas, días o noches por las cuales se solicite el servicio. www.petvaletapp.com.



Game for Cats

Esta es una aplicación divertida para jugar en una tableta. Lo principal es desarrollar el instinto de los gatos para seguir y cazar los objetos pequeños. El gato deberá cazar el punto de una luz láser o ir escaldando hasta un ratón o una mariposa. El juego cuenta con un registro de puntuaciones global, por lo que se podrá ver qué tan ágil es nuestra mascota en comparación con todos los que se encuentran cazando puntos, ratones y mariposas en otras partes del mundo. Es entretenido para ambos (dueño y gato) que pasan horas frente a la pantalla.



GoPets

Nació en Medellín y es una aplicación móvil para conseguir un paseador para su perro de forma segura, garantizando un buen ejercicio. Lo primero es llenar un cuestionario largo donde se deja toda la información del perro, fechas de vacunas y datos del comportamiento, y con eso se define si la mascota es paseable o no y a qué grupo se puede unir para que haga ‘amigos’, el máximo son cinco perros. Próximamente estará en Bogotá.



Perfect Dog

Perfecta para los que están pensando adoptar un cachorro y quiere llenarse de razones y conocer todas las características de cada raza canina y cuál le vendría mejor, según el espacio que tiene en su casa o apartamento y sus hábitos y rutinas. Esta aplicación ofrece una completa guía con explicaciones completas de más de 200 razas de perros. Disponible en iOS y Android.



Localizador

Kyon es un collar de localización inteligente que tiene un GPS que le permite ubicar a su mascota en caso de una pérdida.



A través de esta aplicación, se activa un perímetro de 100 metros y, en caso de que su perro salga de esta área, recibirá una alerta con la ubicación en tiempo real.

El collar cuenta, además, con una pantalla LED, por lo que si su perro se pierde aparecerá en el dispositivo un mensaje con su número de teléfono.



Spending on my dog

Criar a un perro implica muchos gastos que hay que tener en cuenta, por ejemplo: alimentos, atención veterinaria, entrenador, paseador, peluquería, juguetes, ropa, además de todos los cuidados extras que le quiera brindar. La aplicación Spending on my dog permite llevar la cuenta de sus gastos, verlos en forma de gráficas y exportarlos a una hoja de cálculo.



Pet Masterpro

Con esta app nunca más olvidará las obligaciones que tiene como cuidador de su mascota. Puede documentar sus datos, hacer citas con el veterinario, medicamentos que toma, enfermedades y más. Es muy útil si usted cree que es de esas personas olvidadizas y necesita tener todo apuntado. Disponible en iOS y Android.



Para vigilarla

Furbo le ofrece una cámara inteligente con la que es posible vigilar a su mascota desde una aplicación disponible para dispositivos Android y iOS. Desde el celular podrá ver imágenes en vivo –y en HD– de ella, podrá hablarle y mantenerla distraída o incluso darle una galleta o llamarle la atención si está haciendo algo malo.



Fuente:http://www.eltiempo.com/cultura/gente/aplicaciones-y-dispositivos-tecnologicos-para-cuida-las-mascotas-147926