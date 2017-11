Las mascarillas de belleza más extrañas de Internet

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Cuando se trata de belleza todas recurrimos hasta los métodos más controversiales e impresionantes, para lucir fantásticas. Existen diferentes técnicas cosméticas que te permitirán disminuir las líneas de expresión y rejuvenecer tu rostro. Como el polémico tratamiento vampiresco de Kim Kardashian o algunos de tipo más comercial como las mascarillas.



Sin embargo, aunque este tipo de productos sea más comercial, hay veces que nos pueden llegar a sorprender por los ingredientes con los que están hechos pues baba de caracol, huevo, oro y hasta pokemones son algunos de los elementos más extraños que podemos encontrar en este tipo de tratamientos. Por eso nosotras te vamos a decir cuales son las mascarillas más raras hasta el momento y que puedes encontrar.



1.-Elizavecca Milky Piggy Carbonated Bubble Clay

Durante el año 2016, esta mascarilla inundó todas las cuentas de Instagram y Youtube, pues su efecto burbujeante sorprendió a toda la comunidad de Inuencers y espectadores amantes de la belleza. Ya que jamás se había visto algo como esto. Sus principales ingredientes son: extracto de té verde, granada y carbón que al mezclar con agua gasificada generan el efecto viral de burbujas sobre la piel. Y con esto se pretende lograr abrir y limpiar los poros a profundidad.



2.- La mascarilla de Pikachu

Por más que le demos vueltas a este asunto en nuestra cabeza, no entendemos por qué utilizar pokemones como embajadores de la belleza. Sin embargo, estas extrañas mascarillas se robaron el corazón de varias fanáticas de la cosmetología, ya que entre sus sus principales ingredientes encontramos miel. Logrando con esto un efecto de suavidad y luminosidad en el rostro ¡justo lo que necesitas en invierno!



3.- Mascarilla Polvo de Oro 24K

Claramente esta mascarilla sería must have de cualquier Kardashian. Ya que uno de sus polémicos ingredientes es el oro. ¿Pero qué puede hacer este metal por ti? Puede promover la microcirculación sanguínea, descompone y remueve los excesos de melanina y logra el equilibrio perfecto entre la cantidad necesaria del agua y los aceites de tu rostro. Cómo ves literalmente este producto vale oro para tu piel.



4.-Egg Pore Nose Pack

¡Una mascarilla de huevo, que no huele mal! Si por más sorprendente que esto suene, este producto contiene y está hecho a base de claras de huevo; sin embargo, los fabricantes removieron el desagradable olor dejando un delicado aroma. Esta fórmula promete dejar tu nariz sin rastro alguno de puntos negros y al mismo tiempo regresar la suavidad y luminosidad de tu piel.



5.- Mascarilla de bebé

Ok, nosotras también nos sorprendimos cuando vimos el nombre de esta mascarilla; no obstante, el título solo se refiere a que deja un terminado igual a la piel de un bebé. Por otro lado lo que sí contiene entre sus ingredientes es mucosidad de caracol. Así que si tú no eres muy fan de la baba de caracol, seguramente no te va ser muy agradable untarla en el rostro. Aunque debes saber que las reseñas sobre este producto suelen decir que sus efectos son sorprendentes.