La rata roba-pizzas

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Desde que las redes sociales se hicieron un hueco fundamental en nuestras vidas, los animales se han convertido en los reyes de Internet. Y es que son miles los vídeos y fotografías sobre el reino animal que cada día circulan por la red, en algunos casos convirtiéndose en imágenes virales. Es el caso de la rata roba-pizas que ya es todo un éxito en Youtube.Otro vídeo viral de animalesUna vez más, un vídeo protagonizado por un animal se ha convertido en viral. En este caso nos referimos a las imágenes captadas por el humorista Matt Little en las escaleras de una estación de metro de East Village, Nueva York, mientras estaba comiendo en un sitio cercano. En ellas aparece una rata arrastrando una porción de pizza.Sin cumplir su objetivoComo has podido ver en las imágenes, el roedor baja las escaleras de la estación con la pizza con mucha destreza. Sin embargo, por lo que vemos en el vídeo, la pequeña rata no logró su objetivo, ya que en un momento dado deja la porción en el escalón y se esconde. No sabemos si ya estaba cansada o, simplemente, se asustó.Una metáfora de Nueva YorkTal y como comentó el autor del vídeo al portal Buzzfeed, el vídeo es una metáfora de la vida en Nueva York:Hay que intentar llegar muy lejos y con mucha carga. Sin embargo, la vida, al final, solo te permite abarcar hasta un límite.El vídeo, que fue subido a Youtube el pasado 21 de septiembre, ya ha superado los 5 millones y medio de visitas. De hecho, durante los primeros días el hashtag #PizzaRat estuvo muy presente en las redes sociales de Estados Unidos.FUENTE: Animal Mascota