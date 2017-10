Los errores que cometes con tu cachorro

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

¿Vas a adoptar o comprar un cachorro? Pues debes saber que antes de dar este gran paso es muy importante que estés seguro de que vas a poder cuidarle y darle todo el cariño que necesita.Educar y criar un cachorro no es algo complicado, pero es importante que no cometas los siguientes errores. Si los conoces, te resultará más fácil evitarlos.Destetar al cachorro demasiado prontoUno de los principales errores que cometen los dueños de cachorros es destetar al animal demasiado pronto. En este sentido, es importante tener en cuenta que el perro debe iniciar el destete de manera natural y progresiva a partir del mes y medio de vida, un proceso que suele alargarse hasta los dos meses. El destete prematuro puede tener graves consecuencias para el can.Humanizar al perroOtro error muy común que deberás evitar es humanizar al cachorro. Así, debes tener muy claro que los perros no son bebés, así que no necesitan ser acunados entre los brazos de sus propietarios. De hecho, esto les genera una sensación de inseguridad al no estar en contacto con el suelo.Darle de nuestra comidaResulta difícil resistirse a darle comida al cachorro mientras estamos comiendo, pero lo cierto es que hacerlo es un grave error, ya que el animal puede tomarlo como costumbre y, durante toda su vida, pedirte comida mientras estás en la mesa.CastigarleTampoco debes caer en el error de castigar o regalar al cachorro. De hecho, la mejor forma de educar a un perro es mediante el refuerzo positivo. Te damos más detalles al respecto en nuestro artículo “Por qué adiestrar a un perro en positivo”.No empezar a adiestrarleTambién debes saber que otro error típico es no empezar a adiestrar al animal durante esta etapa, que es cuando más fácilmente aprende. Además, no deberás caer en el error de no socializar al cachorro.FUENTE: Animal Mascota