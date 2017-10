Perros callejeros reaccionan al primer abrazo

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Los perros callejeros tienen una vida difícilLamentablemente, son muchos los animales del planeta que tienen una vida complicada. Entre ellos se encuentran los perros callejeros, que en muchas ocasiones deben enfrentarse a agresiones y a malos tratos por parte de personas que no tienen respeto por la vida de los animales. Por suerte, de vez en cuando surgen iniciativas como la que puso en marcha Panu M.Cambiar la vida de los perros callejerosPanu M es un youtuber tailandés que se puso como objetivo cambiar la vida de los perros callejeros. En concreto, quiso llevar a cabo un experimento que a lo largo de todos estos meses ha logrado emocionar a millones de personas de todo el mundo. Nos estamos refiriendo a The First Hug (El Primer Abrazo), un proyecto que el joven puso en marcha para crear conciencia sobre el maltrato animal.Mostrarles amor y amabilidadComo has podido ver en el vídeo, Panu M recorre las calles de su país en busca de perros callejeros con el único fin de mostrarles amor y amabilidad. Por supuesto, el youtuber se informó sobre cómo hay que establecer un primer contacto con este tipo de animales y aprendió a interpretar sus ladridos y gestos.Aunque algunos canes se muestran reticentes al principio, finalmente acaban aceptando los brazos. Por supuesto, algunos de ellos se muestran muy contentos.FUENTE: Animal Mascota