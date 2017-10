Los quince beneficios de consumir chía

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La chía, una semilla más pequeña que la punta de un cerillo, proviene de una planta de la familia de la menta, su color puede ser marrón o negro y contiene sustancias que benefician el buen funcionamiento del organismo. Pero, ¿por qué? Aquí te presentamos 15 razones para consumir este alimento:



1. Es rica en fibra: Según el Medline Plus, “sólo una cucharada (...) de semillas de chía le proporciona al organismo el 19% de la fibra diaria recomendada”.



2. Previene el estreñimiento: Contiene fibra insoluble, la cual acelera el tránsito intestinal y le da volumen a las heces, lo cual mejora la digestión.



3. Previene el daño celular: Contiene sustancias antioxidantes que ayudan a proteger el organismo contra los radicales libres.



4. Aporta calcio y hierro: Estos minerales ayudan a prevenir enfermedades óseas, como la osteoporosis. Además, el hierro es necesario para producir la hemoglobina que transporta el oxígeno a través de la sangre.



5. Contiene magnesio: Esta sustancia ayuda a diversos sistemas del cuerpo, entre ellos se encuentra el nervioso, el muscular y el óseo; además mantiene saludable al corazón.



6. Contiene ácidos grasos: Los omegas son componentes necesarios para el cuerpo, pues ayudan a prevenir enfermedades cardíacas.



7. No contienen gluten: El gluten es una proteína que se puede ingerir sin mayor problema; sin embargo, quienes padecen celiaquía, un desorden digestivo, deben evitarlo. La chía es una alternativa en la dieta de estas personas.



8. Se puede comer como sea: Esta semilla es tan versátil que puede agregarse prácticamente a lo que sea: ensaladas, yogur, fruta, sopas, pan, etcétera.



9. Son bajas en carbohidratos: Resultan ideales para aquellas personas que buscan mantener una dieta libre de carbohidratos, pues 100 gramos de chía contienen aproximadamente 42 gramos de hidratos de carbono.



10. Reduce el apetito: Según un artículo publicado en el sitio del doctor Mercola, “estas pequeñas semillas son alrededor de 14% proteína, (…) Una dieta más alta en proteína ha mostrado que ayuda a reducir el apetito”.



11. Ayuda a perder peso: Al añadirle agua a la chía, ésta aumenta su tamaño y satisface el apetito más rápidamente, lo cual, aunado al alto contenido de fibra que posee, ayuda a perder peso.



12. Reduce los niveles de azúcar: Un estudio realizado por el European Journal of Clinical Nutrition, sugiere que ingerir semillas de chía ayuda a reducir los niveles de azúcar, lo cual resulta beneficioso para personas que padecen diabetes.



13. Propicia la relajación: El magnesio que contiene ayuda a disminuir el estrés y en algunos casos aminora los síntomas de la depresión.



14. Aporta energía: La chía es rica en vitaminas del grupo B, éstas y los minerales que posee aportan suficientes niveles de energía al cuerpo para mantenerse activo.



15. Fortalece el pelo: El omega 3, ácidos grasos, ayuda a mantener la cabellera sana: le da brillo y reduce su caída.