Deshazte de esa relación tóxica

Últimamente he recibido muchos mensajes en mi página personal de Facebook, de mujeres que me hablan acerca de su cansancio emocional en su relación de pareja, donde después de años de estar inmersa en esa situación enfermiza, se “dan cuenta” del infierno en el que han vivido y siguen viviendo.



¿No se habían dado cuenta, o no se querían dar cuenta? Pues, aunque parezca mentira, no se daban cuenta, porque la mente nos juega una serie de situaciones que para nosotros son dolorosas (muchas veces del pasado), donde nos dice que somos pequeños, vulnerables, solitarios, insignificantes, incompetentes, etc. Y de ahí surgen las justificaciones y actitudes de conmiseración para con nuestra pareja.



De ahí, que nuestras acciones dependientes sean en la mayoría de las veces, justificadas. Para luego entonces, colocarnos en un papel de víctima responsabilizando al otro de nuestra infelicidad. Optamos por un rol de “yo no me quiero ni me respeto” y por tal motivo deseo que tú “lo hagas por mí”.



Y la víctima: llora, sufre, depende, se anula, se justifica, se limita, culpa a otros de sus emociones, se encadena a lo que el otro hace o deja de hacer. Viven en todos los tiempos, menos en el presente. Dando origen a lo que muchos terapeutas llamamos: suicidio emocional. Y aunque muchos digan que no, todos somos suicidas de closet.



Ahora bien, una vez que logré captar tu atención al texto por el título del mismo, quiero ofrecerte una herramienta para que puedas conseguir tu libertad emocional, abandonando de inmediato la relación tóxica que desde luego es enfermiza y hasta patológica.



Y quizá te resulte difícil, complicado y hasta increíble, porque durante mucho tiempo no lo has llevado a la práctica, pero te aseguro, y me baso en el éxito que he tenido con pacientes en mi consultorio, que cuando lo logras hacer, tu vida, tus emociones, tu semblante, tu forma de ver las cosas, cambia totalmente.



Responsabilidad personal. Un concepto quizá tan simple, pero con una fuerza increíble. Comprender que tú eres la responsable de tu vida, de tus acciones, de tus actitudes, de tus emociones, de tus contestaciones, de tus omisiones, de tu sufrimiento, de tu amargura… no es tan sencillo.



Podemos saber el significado de cada palabra, pero de ahí, a ponerlo a la práctica, dista mucho. Porque solemos, y aunque digamos la frase “primero yo y después los demás”, anteponer las creencias y juicios del otro antes de dar el primer paso. Y entiendo, existe miedo, miedo al cambio, al que dirán, al sí sucederá o no, pero te daré otra mala noticia, el miedo se vence enfrentándolo.



Pero, ¿por qué cuesta tanto trabajo? ¿por qué es tan difícil dar el primero paso? Porque es una guerra con nosotros mismos, ya que nuestras relaciones de pareja, son un reflejo de la relación que tenemos con nosotros mismos.



Entonces, responsabilidad personal significa, hacernos cargo tanto de nuestras acciones, como de nuestras emociones y pensamientos. El exterior nos habla y nos sirve de espejo, si estamos dispuestos a ver qué partes o asuntos pendientes tenemos sin resolver con nosotros mismos. ¿No crees que ya es hora de hacerse cargo?



Si quieres experimentar amor y respeto, inicia por amarte y respetarte a ti misma.



Cuando nos responsabilizamos, asumimos todo aquello que nos pertenece, la propiedad de nuestros sentimientos, pensamientos, acciones y consecuencias. Cuando logres esa consciencia como observadora de ti misma, habrás descubierto las cosas que tienes pendientes por trabajar, y seguir evolucionando, creciendo y recuperando tu integridad.



A menudo encontrarás contradicciones que no le gustan a tu mente y querrá volver a escudarse con las actitudes del otro. No esperes cambios estrepitosos de la noche a la mañana, pero entre más dueña de ti seas, poco a poco lo irás logrando. Confía en quien eres confía en ti.