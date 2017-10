Luce una piel tersa y hermosa

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Es temporada de calor y debemos estar preparadas para pasar momentos increíbles en el mar, la alberca y la arena. Hey its Pri, Youtuber mexicana, entiende la importancia del cuidado de la piel para lucirla hermosa y quiere compartir contigo tips para mantenerla sana, suave y humectada, pues es más fácil de lo que parece. Después de todo, mereces verte y sentirte fabulosa todo el año.



Tip 1: ¡Toma agua!

Tomar agua es muy bueno para todo, es como magia. Si tomas agua tu piel estará más brillante y suavecita, además ayuda a eliminar toxinas lo que ayuda con las celulitis y el acné.



Tip 2: ¡Haz ejercicio!

Cuando tu cuerpo sube de temperatura, tus poros se abren y el sudor ayuda a que la mugre se libere. Esto también ayuda con el acné y con las celulitis.



Tip 3: ¡Cepilla tu piel en seco!

Esto es bueno para desintoxicar tu piel, para eliminar la piel muerta, limpiar tus poros, y también ayuda con las celulitis. Lo único que necesitas es un cepillo con cerdas naturales y antes de meternos a la regadera, cepillaremos todo nuestro cuerpo en círculos empezando por las piernas, después el estómago, los brazos y por último el pecho.



Tip 4: ¡A la hora de rasurarte, usa un buen rastrillo!

Yo desde pequeña siempre usaba rastrillos de hombre porque me habían dicho que eran mejores, pero estaban equivocados. No saben la diferencia que se siente el usar uno diseñado especialmente para las mujeres, y mi favorito es el Gillette Venus Breeze. Lo que más me gusta de este rastrillo es que no necesitas usar acondicionador o crema para rasurar porque tiene unas barritas a los lados que lubrican e hidratan tu piel y ayudan a que el rastrillo se deslice por tu piel fácilmente adaptándose a nuestras curvas. También la cabecita gira, así que es fácil rasurar cualquier parte del cuerpo.



Tip 5: ¡Aprovecha el vapor!

Te recomiendo que esperes hasta el último momento para rasurarte para que en lo que haces todo lo demás, tus poros se abran con el vapor de la regadera. Esto ayuda mucho al rasurarte, hace el proceso más fácil y más si tienes los pelitos gruesos como yo.



Tip 6: ¡Toma un baño de avena!

Esto tiene muchas vitaminas y minerales. Además, hace milagros con la piel y si sufres de piel seca te lo recomiendo. Lo único que tienes que hacer es poner en una toalla o un calcetín limpio bastante avena, lo amarras bien para que no se salga nada y lo dejas remojar en agua calienta hasta que se vea blanco, y luego solo te relajas unos minutos.



Tip 7: ¡Usa una crema después de rasurarte!

Nunca olvides hidratar tu piel después de la regadera. Usa una crema sin alcohol o perfume porque, de lo contrario, quema mucho.



Tip 8: ¡Usa aceite de vitamina E!

Si tienes partes de tu cuerpo que son sensibles al rasurarlas como el área del bikini, te recomiendo usar aceite de vitamina E después de rasurarte y antes de ponerte la crema. Esto hidratará esa área todavía más y ayudará con los puntitos rojos que quieran salir.



Tip 9: ¡Usa un autobronceador!

Como han de saber, yo soy súper blanca así que me encanta usar autobronceadores en épocas de calor porque me encanta el color que me da. También me ayuda a cubrir algunas imperfecciones que tengo, es más o menos como maquillaje para el cuerpo.



Tip 10: ¡Usa un highlight!

Suena raro usar iluminador en el cuerpo, pero si lo aplicas en los puntos altos de tu cuerpo como la clavícula y los hombros, se ve bonito y tu piel se ve más saludable. Esto no sirve si vas a ir a nadar porque con el agua se quitaría, pero si no te vas a mojar te recomiendo que lo pruebes porque te enamorarás del resultado y es algo tan sencillo y rápido de hacer.