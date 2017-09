¿Qué sueñan los perros y por qué no debes despertarlos?

(Tomada de la Red)

Cuando los perros duermen, es común ver que tiemblen, tengan espasmos, gruñan o hasta muerdan. Pero, ¿con qué sueñan los perros? La ciencia tiene la respuesta.



Investigaciones señalan que hay evidencia que indica que, al igual que los humanos, sueñan con actividades cotidianas de su existencia.



Perseguir, jugar y comer son las actividades con las que más sueñan los perros.



Si el perro ladra mientras duerme, ¿significa que está teniendo una pesadilla? No se puede asegurar, pero algunos estudios indican que podría estar entusiasmado soñando que persigue un conejo o jugando con un nuevo juguete.



¿Por qué se mueven mientras duermen?

Al igual que los humanos, los perros entran en una etapa de sueño profundo en el que su respiración se vuelve más irregular y tienen movimientos oculares rápidos (REM).



Durante el sueño REM aparecen los sueños más reales y es cuando los movimientos involuntarios suceden.



Pueden mover sus patas como si estuvieran jugando y respirar rápidamente o contener la respiración durante periodos cortos.



Sin embargo, no todos los perros sueñan igual. Según los científicos, los perros pequeños sueñan más que los perros más grandes.



Un perrito tamaño toy puede soñar una vez cada 10 minutos, mientras que un perro del tamaño de un labrador, sólo puede soñar una vez cada 90 minutos.



En los cachorros, los sueños ocurren con más frecuencia. Esto puede deberse a que a esa edad están procesando grandes cantidades de nuevas experiencias.



¿Cuándo y qué sueñan los perros?

Un perro de tamaño medio, comenzará a atravesar su primer sueño después de dormir aproximadamente 20 minutos.



Es muy fácil saber cuando tu mascota está soñando, todo lo que tienes que hacer es observarlo desde el momento en que empieza a quedarse dormido.



Cuando el sueño del perro se hace más profundo, su respiración empezará a ser más irregular.



Puede haber contracciones musculares e incluso, podrás notar que los ojos cerrados de tu perro se mueven detrás de sus párpados.



Los ojos se mueven porque el perro en realidad está mirando las imágenes de los sueños como si fueran imágenes reales del mundo.



No intentes despertarlo de sus sueños

Si alguna vez has estado tentado a despertar a tu perro durante un sueño, trata de resistir.



Además de que puede ser desconcertante para tu mascota, podría morderte, así que lo mejor es dejarlo que duerma.



Recuerda que al igual que nosotros, los perritos necesitan dormir sin interrupciones para tener una buena actividad mental. Dormir lo suficiente es vital para que tu peludo pueda recargar su energía y goce de salud física y mental.



