Yarishna Ayala, la modelo fitness ejemplo

Para Yarishna Ayala, modelo fitness puertorriqueña, es asombroso el cariño que le han tomado sus fans mexicanos y confiesa que son las mujeres las que más han desbordado su emoción al grado de querer robarle un beso.La personalidad de Yarishna causa mucha expectación por su bien delineado cuerpo."Lo que me distingue, a diferencia de otras modelos fitness que tienen miles de seguidores, es que yo aún me esmero en contestar a los seguidores en las redes sociales, no delego esa responsabilidad a otra persona. Por eso ahora que estuve frente a ellos, se sentía esa cercanía", indica Yarishna.La "Barbie boricua" se encuentra en la Ciudad de México en la promoción de una aplicación telefónica gratuita de Cuaima Team, donde ella a través de la interacción virtual enseña todo: Desde sus rutinas en el gimnasio, hasta la manera en cómo cambiar a una alimentación sana con complementos alimenticios como Nutrex, todo esto a través de los enlaces en vivo de sus arduos entrenamientos."Muchas personas admiran que a pesar del entrenamiento no he perdido mi sensualidad, como sucede con algunas chicas. Creo que esta viene en la sangre y se mezcla con buenos genes para mantener esta imagen, en ese aspecto me siento agraciada".