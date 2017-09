Siete tips para viajar con tu mascota sin complicaciones

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

¿Harás un viaje próximamente pero no quieres dejar a tu mascota? ClickBus, plataforma online líder en la venta de boletos de autobús, te da 7 tips para que tus ‘amigos peludos’ te acompañen en tus aventuras.Un período vacacional, para muchos no sólo es un momento para descansar, es un momento ideal para pasar el tiempo en compañía de un “mejor amigo” en un ambiente diferente haciendo cosas distintas a las acostumbradas, pero antes de empacar las croquetas, hay cosas importantes que debes saber: los gatos no disfrutan salir de viaje, pues son muy arraigados a su territorio; en cambio, los perros son excelentes acompañantes sobre todo si están acostumbrados a salir contigo.Busca sitios que sean pet friendly. Hoy en día hay una gran oferta de hoteles que aceptan mascotas y aunque el sitio esté acondicionado para animales, no olvides llevar su cama o frazada para que pueda dormir sin complicacionesEs mejor el ayuno. Unas horas antes y durante el viaje evita darles de comer para que no se maree y vomite. Es conveniente que consultes con su veterinario si es necesario algún medicamento para atacar estos síntomas.Si viajas en autobús. Investiga sobre líneas y corridas en donde acepten el traslado con mascotas, así como sus lineamientos y condiciones para el servicio. La mayoría de ellas piden documentar a las mascotas antes del viaje y tienen un límite sobre su peso y tamaño. Así mismo, toma en cuenta la duración del traslado, pues no suelen aceptar mascotas para viajes con duración mayor a 8 horas.Alista sus maletas. Para viajar con tu mascota en autobús es necesario que lleves su propia jaula transportadora en buenas condiciones, así como sus documentos de vacunación y cualquier otro certificado que sea requerido por la empresa de autobuses.Comida e hidratación. Carga con suficiente comida para todo el viaje y evita modificar sus horarios de comidas y cambiar el alimento al que está acostumbrado para evitar trastornos gastroentéricos. Toma en cuenta que las mascotas suelen ser transportadas en la cajuela del autobús, con excepción de perros lazarillos, por lo que prepara sus alimentos y agua con anticipación.Identificación y seguridad. Ponle una placa a tu perro con su nombre y tus datos; cuando lo bajes del autobús asegúralo con correa, ya que aun cuando a tu perro lo consideres “muy tranquilo”, el estrés del viaje puede provocar que este baje corriendo y sea peligroso si estas cerca de la carretera.Antes del viaje. Para darle mayor tranquilidad antes de meter a tu mascota a su jaula transportadora, pon aceite de lavanda en tus manos y dale un masaje de aromaterapia a tu perro, comenzando por su columna o en la base de la cabeza, así evitarás que se ponga nervioso durante el trayecto en autobús.Con información de ClickBus www.clickbus.com.mx