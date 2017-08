¿Qué dice la ciencia de la personalidad de los gatos?

(Tomada de la Red)

Son las mascotas más elegidas en todo el mundo sin embargo, un estudio no tiene buena estima de este animal.



El investigador veterinario Daniel Mills de la Universidad de Lincoln, Reino Unido, llevó a cabo un estudio y junto con sus colegas llegaron a la conclusión de que los gatos no aman a sus dueños tanto con los dueños a sus gatos, debido a que no tienen un apego emocional y son independientes.



Otro experimento llevado a cabo por investigadores japoneses, realizaron una prueba cotidiana a 20 gatos y obtuvieron como resultado que llamar a tu gato por su nombre, simplemente no le importa. Los gatos reaccionaron de manera diferente al oír la voz de su propietario u otra persona, sin embargo, ninguno de ellos maulló o se acercó.



Hay gatos que hacen demostraciones de cariño, como ronronear entre otras, pero según este estudio comprobó que este tipo de comportamientos “afectuosos” se llevan a cabo con objetivos completamente diferentes, como comer o marcar su territorio.



“Algunos gatos se muestran ariscos y reacios al contacto humano, o se estresan con las caricias” dijo el investigador.



Investigadores de la Universidad de Sussex registró en 2009, que el ronroneo es un ruido de bajo tono con un pico en la frecuencia de 220 a 520 hertz, similar al grito de un bebé y concluyeron que al hacer este gesto obtendrán comida.



Finalmente, también añadieron que son un problema ambiental y responsables de la propagación de un peligroso parásito llamado Toxoplasma gondii. Este parásito puede infectar casi a cualquier tipo de animal y humanos.



Los gatos se infectan con el Toxoplasma gondii si comen ratones con quistes; estos parásitos residen en sus intestinos y son expulsados con sus heces. Estos quistes pueden sobrevivir en el ambiente durante meses.



Las personas que han sido infectadas tienen mayores tasas de neuroticismo, esquizofrenia y tienen tiempos de reflejos más lentos como involucrarse en accidentes de tránsito o cometer suicidio.



Cabe mencionar que no todos los que poseen un gato se infectan y hay otras maneras de obtener el parásito como comer carne poco cocida.



Fuente:http://www.adn40.mx/noticia/cultura/nota/2017-08-04-08-00/-que-dice-la-ciencia-de-la-personalidad-de-los-gatos-/