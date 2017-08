Siete cervecerías artesanales imperdibles en Baja California

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Baja California se ha convertido en la capital de la cerveza artesanal. No solamente es reconocida en México, sus marcas ya han rebasado nuestras fronteras y se venden alrededor de todo el mundo.



Las ciudades de Tijuana y Ensenada resaltan entre las demás, por su amplia variedad de cervecerías artesanales. Lugares independientes y tradicionales, perfectos para disfrutar de una buena chela totalmente distinta a la que acostumbramos tomar y además 100% mexicana. Entre ambas ciudades producen más de 100 etiquetas de cerveza artesanal, todas ellas únicas y distintas.



Si lo que buscas es festejar a lo grande el día de la cerveza, no dudes en visitar alguna de estas opciones, o buscar sus distintos tipos de cerveza artesanal en donde sea que te encuentres.



La “medalla de oro” fronteriza

En esta cervecería, que fuera considerada la mejor del país en 2015, puedes disfrutar de cerveza artesanal de alta calidad, así como de grandes platillos que harán de tu visita una experiencia única.



Tómate una “Hann Zomer” acompañada de un ceviche de camarón o una “Vaquita Marina” con una rica pizza veggie.

Cervecería Wendlandt

Dirección: Calle Diez 385-B, El Sauzal, Ensenada.

Horario: Ma-sab de 18:00 a 24:00 hrs

Tel: 01 646 178 2938

FB: Cerverceria Wendlandt



Una cerveza muy “Pin-up”

¿Alguna vez pensaste ver una chica “pin-up” en una cerveza? Escafandra retomó este sinigual concepto y lo plasmó en sus botellas. Siete distintos estilos de cerveza, que llevan lo “artesanal” hasta en sus etiquetas.

Disfruta de una “Dulcinea” y su toque de miel, o del complejo sabor de “Abismo”.

Cervecería Escafandra

Dirección: Carretera Tijuana-Ensenada Km 103.

Tel: 01 646 127 2737

FB: Cerverceria Escafandra

Instagram: cerveceriaescafandra



La combinación perfecta

Un lugar que además de sus cervezas artesanales, ofrece una gran variedad de opciones gastronómicas, desde las ya famosas alitas, hasta unos buenos sopes de cerdo o un rico choripan.



No se olviden de probar las cervezas de temporada, en Otoño tienen la singular “Pumpkin Spice”.

Cuatro Veintes Cerveza Artesanal

Dirección: Topacio 500, Blvd. Estancia, Ensenada.

Horario: Lun-ma de 14:00 a 24:00 hrs/ Jue-dom de 15:00 a 23:00 hrs

Tel: 01 646 185 9858

FB: Cervecería Cuatro Veintes



Sumérgete con sus sabores

Estas cervezas artesanales son el complemento ideal para disfrutar de las delicias del mar. Deléitate con un ceviche mientras te tomas una “Sirena” o su famosa “Astillero”, ganadora del segundo lugar en el “World Beer Cup” de 2014.

Agua Mala

Dirección: Carretera Tijuana-Ensenada km 103, Col. El Sauzal de Rodríguez. Horario: Lun-sab de 14:00 a 24:00 hrs/ Dom de 13:00 a 21:00 hrs

Tel: 01 646 174 60 68



“Mode psycho on”

Esta cervecería es tan única en su concepto, como en los nombres y sabores de sus cervezas. Su filosofía lo dice todo “evocar momentos de éxtasis, pasión, desenfreno [...] a través de nuestras cínicas cervezas”.



Un lugar que te volverá loco con sus siete distintos tipos de cervezas, desde la “Brutal Imperial Stout”, cargada de mucho sabor y un toque de anís, hasta la ligera y refrescante “Cream Ale”.



Cabe resaltar que podemos encontrarlas en varios puntos alrededor de toda la República.

Border Psycho Brewery

Dirección: Calle Libertad 1751, Col. Azcona, Tijuana.

Horario: Lun-vie de 09:00 a 28:00 hrs

Tel: 01 664 379 1235

FB: Border Psycho Brewery

Instagram: borderpsychobrew

Twitter: @BorderPsycho



La cerveza de barrio

El lugar perfecto para probar cerveza artesanal a un bajo precio. Mamut está hecho a la antigua, aquí no hay bocinas, ni pantallas, sólo buenas charlas amenizadas por música en vivo.



Además de sus nueve estilos de cerveza, puedes encontrar deliciosas pizzas a la leña que sirven como el complemento ideal.

Mamut Brewery

Dirección: Calle tercera 8161, zona Centro, Tijuana

Horario:Lun-sab de 10:00 a 24:00 hrs

Tel: 01 664 685 0137



¡Un deleite visual!

La regla número uno de esta cervecería es simple “SIN TELEVISIONES”, lo que la convierte en el lugar ideal para chelear y platicar a gusto.



Sus paredes son, literal, una obra de arte, ya que fueron pintadas por artistas como Rodrigo Villa.



Aquí puedes echar la platica a gusto con chelas y comida mexicana. Cervecería Tres Fuegos

Dirección: Plaza Fiesta local 3D, Av. Paseo de los héroes, Zona Urbana Río, Tijuana

Horario: Mar-sab de 13:00 a 24:00 hrs/ Dom de 10:00 a 16:00 hrs,

Tel: 01 664 623 9718

FB: Cervecería Tres Fuegos