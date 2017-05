Felipe de Edimburgo dejará su agenda pública en otoño

LONDRES, Inglaterra(AP )

Felipe de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II de Inglaterra, disminuirá su agenda pública en los próximos meses, anunció el jueves el Palacio de Buckingham.



Felipe, de 95 años y que cuenta con el pleno apoyo de la monarca en su decisión, dejará de participar en actos públicos en otoño aunque continuará presidiendo numerosas organizaciones benéficas, agregó un comunicado.



En el pasado, el duque de Edimburgo sufrió problemas de corazón que no le impidieron mantener un intenso programa de actividades. Buckingham no ofreció nuevos detalles sobre su salud.



El Palacio de Buckingham convocó a primera hora del jueves una reunión de personal. Un reporte del tabloide británico Daily Mail sobre la poco habitual reunión desató las especulaciones sobre la salud de la reina Isabel II, de 91 años, y de su esposo, incluyendo un reporte falso sobre que la bandera que corona el Palacio ondeaba a media asta.



Isabel II y Felipe de Edimburgo parecían tener buena salud el miércoles. La reina se reunió en el palacio con la primera ministra británica, Theresa May, y Felipe hizo una visita a un club de cricket en Londres.