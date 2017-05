Posiciones de yoga para eliminar el estrés

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Somos muchos los que quisiéramos gozar de una paz interior tal que nos permitiera tener siempre una visión positiva del mundo. También sería ideal saber marcar los límites y así evitar que nos afecten distintas situaciones que se nos presentan en la vida. Sin embargo, no todos ponemos en práctica esas habilidades las 24 horas del día, todos los días del año. Hay veces que nos dejamos llevar por la angustia y el dolor… otras por la ira. En este sentido, el yoga no resuelve los problemas que tenemos. En todo caso, nos brinda una oportunidad para desarrollar capacidades que tenemos pero que a veces olvidamos utilizar. La práctica de esta disciplina nos ayuda a observar lo que ocurre, distinguir lo que debemos dejar de lado y tomar aquello que nos hace bien. Estas 5 posturas pueden ayudarte particularmente en esos momentos en los que el estrés y la tensión parecen nublar tu presente. Tómate unos minutos y aprende a relajar tu cuerpo y tu mente con cada una de ellas.



1. Postura del niño



Al volcar tu cuerpo hacia adelante le indicas a tu cuerpo que todo está bien, que ese es un momento para descansar. Por eso resulta tan recomendable para los que desean minimizar la velocidad de sus pensamientos.



Siéntate sobre tus muslos y respira profundo.

Baja con los brazos estirados y llévalos hacia atrás.

Apóyalos despacio sobre la colchoneta con las palmas mirando hacia arriba. De esta forma estiras tanto tus caderas como tus hombros y piernas.



Quédate en esta postura al menos 10 respiraciones.



2. Postura del perro



La pose del perro boca abajo estimula la circulación y oxigena todo el cuerpo así que te sentirás energizado y, por supuesto, muy relajado.



Comienza con la postura del niño.



Ahora deja tu manos sobre el suelo, siéntate en tus rodillas y extiende tus piernas con un impulso suave pero firme.



Abre los dedos de la mano y traza una línea imaginaria entre los dedos mayores de tu mano y tus codos.



Estira las piernas todo lo que puedas pero no las fuerces. Apoya los talones lentamente.



Deja que tu cabeza se relaje entre tus brazo y dirige la mirada hacia un punto imaginario entre tus piernas o en el ombligo.

Mantén la postura durante 10 respiraciones.



Aquieta tu mente con cada inhalación y exhalación. Toma conciencia de toda tu fortaleza.



3. Postura de la pinza



Suelta toda esa ansiedad que cargas con la postura de la pinza.



Parte la postura del perro y da unos pasos lentos hacia la parte delantera de la colchoneta.



Junta ambos pies y lleva los dedos de tus manos hasta tocar la punta de los dedos del pie. Puedes tomar tu dedo pulgar del pie para asegurarte.



Ahora en cada inhalación coloca tu espalda en un ángulo de 45° y mira hacia adelante.



Cuando exhales, baja todo lo que puedas y vuelve a unir los dedos de las manos con los de los pies.



Acomoda el mentón en tu pecho, relaja tus hombros y lleva la parte superior de tu cabeza hacia abajo de manera que apunte hacia el suelo.



El cuello siempre debe estar flojo.



Mantén esta postura por 5 respiraciones.



Mira también: 5 asanas de yoga para hacer antes de dormir



4. Postura del sauce



Muchas personas tienden a «esconder» sus emociones en la zona de la cadera. Esta postura te ayudará a liberar las tensiones tanto de la cadera como de la pelvis y los muslos.



Parte de la pose del niño, siéntate sobre tus nalgas y lleva ambas piernas hacia adelante.



Dobla tu pierna derecha y apoya el costado externo de tu pie sobre el muslo izquierdo. Lleva tu talón lo más cerca que puedas de tu torso.



Inhala, estira la espalda y exhala bajando hacia adelante.

Apoya el torso sobre la pierna izquierda.



Deja que las manos descansen sobre el suelo. También puedes envolver con ellas tu pie izquierdo



Quédate en esta postura al menos 10 respiraciones.



Incorpora la columna y repite con la pierna contraria.



5. Postura del gesto invertido



Si estás muy atareado y solo tienes tiempo para hacer una postura, que sea esta. Con la postura del gesto invertido le regalas un tiempo de descanso a tus piernas y cadera. Además verás que en pocos segundos ya te sientes más calmado y sereno.



Toma la colchoneta y acércala a una pared.



Siéntate de lado, con unos centímetros de separación de la pared.

Exhala y levanta tus piernas y caderas. Apóyalas sobre la pared de manera que formes un ángulo de 90°.



Relaja los hombros y la cabeza sobre la colchoneta. Libera las tensiones también de tus brazos y apóyalos a los costados del cuerpo.



Cierra los ojos.



Mantén tus piernas firmes sobre la pared sin forzar la postura.

En caso de que duela la zona baja de la columna puedes separarte unos centímetros de la pared.



Mantén esta postura por un mínimo de 10 respiraciones.



Si algún día te sientes sobrepasado por el estrés de la rutina o abrumado por tanta tensión en el trabajo, ya sabes qué hacer. Toma tu colchoneta y regálate unos minutos de tranquilidad y relajación con estas posturas de yoga. Todo tu cuerpo (y tu mente) estarán más que agradecidos.