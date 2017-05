60% de las frutas y verduras contiene agroquímicos

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) reveló un informe sobre el nivel de agroquímicos presentes en frutas y verduras.



El análisis se realizó en base a productos del Mercado Central de Buenos Aires, La Plata y General Pueyrredón entre el período 2013 – 2016.



Los datos



La presencia de agroquímicos en frutas, verduras y hortalizas es del 60% en promedio.



Se comprobaron partidas de frutas y verduras fumigadas con hasta 22 pesticidas.



Se hallaron agroquímicos en 13 de las 14 muestras de apio.



El porcentaje de agroquímicos presentes en las peras es del 98%.



En los limones el porcentaje de agroquímicos es del 94%; en las mandarinas del 91% y en las naranjas del 83%.



En las frutillas el porcentaje es del 76% y en la acelga y espinaca del 74%.



Solo las almendras, la batata, la cebolla y la yerba dieron negativo en los controles.



Se encontraron DDT, endosulfán, metil azinfos y metamidofos, sustancias que están prohibidas.



Se encontraron también cuatro sustancias no autorizadas: diazinon, aldicarb, acrinatrina y hexaconazole.



El 78% de las muestras de pimiento, revelaron una concentración de tóxicos que viola las pautas legales.



Las verduras de hoja verde como la espinaca y la lechuga tampoco se salvaron, ya que presentan un 70% de agroquímicos.



Vale aclarar que no se analizaron la presencia de gilfosato, atrazina y paraquat, los agrotóxicos más utilizados en Argentina (por lo que no se tomaron en cuenta en el análisis).



El SENASA publicó un artículo aclarando que la presencia de estos agroquímicos en frutas y verduras "no representa un riesgo para la salud del consumidor".



A través del plan de control de residuos y contaminantes en productos de origen vegetal, el Senasa verifica el cumplimiento de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) respecto de la aplicación de los productos fitosanitarios.



Dado que el uso de estos productos puede dejar residuos en los alimentos, a nivel internacional se establecen límites máximos aceptables sobre bases científicas, conocidos como Límites Máximos de Residuos (LMR), los cuales son definidos con un amplio margen de seguridad que evita el riesgo para el consumidor aun si eventualmente fueran superados.



Debido a estos márgenes de seguridad, un LMR superior NO constituye un riesgo para la inocuidad alimentaria, sino el incumplimiento del buen uso del producto fitosanitario en un establecimiento agrícola, sobre el cual el Senasa realizaría acciones correctivas.



La detección de residuos de un producto fitosanitario demuestra la utilización de los mismos en una producción agrícola y no necesariamente un riesgo para la salud del consumidor