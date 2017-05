Cosas que te hacen más tractiva

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

La publicidad siempre está tratando de convencernos que, para ser más atractivas, tenemos que tener un cabello radiante, un cuerpo escultural, una piel de porcelana, la ropa de última moda… Demasiadas cosas externas que si bien puede que nos hagan ver atractivas, no nos hacen personas atractivas, sino más bien objetos.



Para ser realmente atractiva necesitas de estas cosas que nada tienen que ver con la apariencia:



1. Amabilidad

Las cosas raras y escasas son las más bellas y apreciadas generalmente, como las perlas y los diamantes. Y en cuanto a rasgos de personalidad, la amabilidad es una de las cosas más raras y escasas hoy en día, por lo que una mujer amable es un tesoro difícil de encontrar y que realmente vale la pena conservar.



2. Optimismo y buen humor

¿Qué prefieres hacer? ¿Pasar tu tiempo rodeada de personas amargadas y pesimistas, u optimistas y de buen humor? ¡La respuesta es fácil! Todos amamos estar cerca de personas positivas y alegres, por lo que esta es otra cualidad que embellece a las personas de adentro hacia afuera.



3. Pasión

Y no nos referimos a la pasión sexual, sino a ser una persona apasionada por la vida. Todos aman estar junto a una persona que les contagie esa pasión por la vida, que los anime a ir más allá y emprender la vida con coraje y pasión.



4. Confianza en sí misma

Hay una sola cosa que una mujer necesita llevar consigo cada día cuando sale de casa, y es la confianza en sí misma. Es todo lo que necesitas para superar cualquier obstáculo y alcanzar tus sueños.



5. Que tenga su propio estilo

A veces me da pena mirar a esas mujeres que se visten, se peinan y se maquillan todas iguales porque es lo que dicta la moda. ¿Cómo es posible que mujeres con cuerpos con diferentes formas, alturas y colores de piel, ojos y cabello, puedan usar el mismo tipo de ropa y colores de moda, y esperar que a todas les queden bien? ¡Es imposible!



Una mujer que, en lugar de seguir la moda, encuentra y desarrolla su propio estilo, llama mucho más la atención que aquella que simplemente se limite a copiar a todo el mundo.



Así que olvídate por un momento de tratar de seguir las modas y adaptar tu cuerpo a estándares imposibles, y cultiva estas cosas que te hacen atractiva más allá de la apariencia física.



