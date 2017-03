Mascotas con una dieta especial

(Tomada de la Red)

Para que un perro o gato se recupere de una enfermedad, debe recibir una alimentación adecuada.



Un perro enfermo pierde el apetito y si no come, no tiene energía para recuperarse. Es más, se le bajan las defensas y se puede agravar.



Por eso hay que cuidarlo mucho más, y en ocasiones con alimentación especial si se trata de problemas gastrointestinales, renales y de obesidad, entre otros.



El vómito, la diarrea, el dolor y el decaimiento son la evidencia de que el animal de compañía tiene problemas y es el médico veterinario el que debe hacer el diagnóstico y determinar el tratamiento, tanto con medicinas como de un cambio de alimentación según el caso.



Esta tiene que tener dos componentes fundamentales: que sepa rico, para lograr que se la coma, y que tenga los nutrientes necesarios para su recuperación.



Las enfermedades gastrointestinales más comunes son gastritis, colitis, estreñimiento, parásitos y cuando se comen algún objeto extraño.



“En estos casos, la comida tiene que ser digestible y con nutrientes, vitaminas y minerales para que se recupere.



También debe tener probióticos, que alimenten a las bacterias que tienen en el intestino y este funcione bien. Y debe ser bajo en grasa”, recomienda la médica veterinario Luz Stella Gallego, de Nestlé Purina.



La obesidad es otro problema frecuente en los perros. Según gallego, del 20 al 40 por ciento de los perros tiene sobrepeso pero sus tenedores no se dan cuentan. “Estos kilos de más pueden producir displasia de cadera, enfermedad en los huesos, en la piel, diabetes, daña riñones, produce dificultad para respirar y baja la expectativa de vida de los animales”, explica la doctora.



Para estos casos, se aconseja un alimento bajo en grasas, con alto nivel de proteínas para mantener la musculatura, y con aumento de fibra “para que se sienta llenito y no esté ansioso buscando más comida. Esto debe ir junto al ejercicio diario y a que no le den mecato en la casa”, comenta Gallego.



En el mercado se consiguen productos con las especificaciones correspondientes según el caso.



Cuidado con los riñones



Los dos casos anteriores también se dan en los gatos y para ellos también hay comida especial. Lo mismo que para cuando se presenta enfermedad renal, que es más frecuente en los felinos.



“En ellos es más difícil detectarla porque muestran menos los síntomas. En el caso de los perros, la relación con sus cuidadores es más cercana y ellos se pueden dar cuenta de que no están orinando mucho cuando los sacan a pasear, o que no toman agua. En cambio los gatos, orinan en su arena y nadie se fija”, comenta Gallego.



Igualmente, como los gatos se estresan más por una visita, un cambio de la arena o una salida, dejan de beber agua, que por demás, siempre les gusta fresca, no reposada, entonces esfuerzan más sus riñones.



“Para estos casos, se requiere una alimentación más moderada en proteínas y niveles bajitos de fósforo y de sodio. Debe ser una fórmula que ayude a que el riñón no se esfuerce más”, afirma la veterinaria.



Para obligarlo a tomar agua, hay que darle alimentos que le producen sed. Todo esto lo debe hacer el médico, luego de revisar al animal.



Que no pierda los dientes



El 80 por ciento de los perros, a los 3 años, ya ha sufrido una enfermedad periodontal debido, en gran medida, a que sus responsables no les cepillan los dientes, cosa que se debiera hacer a diario.



Esto puede afectar la ingesta de alimentos, pues hay inflamación, dolor, infecciones, además del mal aliento que produce.



Esta circunstancia puede llevar a que su mascota pierda los dientes y deba recibir una dieta blanda.

En este caso, la prevención es la mejor recomendación. No olvide llevarlo una o dos veces al año a que le revisen los dientes.



Venden unas barras dentales, que ayudan a limpiar los dientes al momento de comerlas.



Fuente:http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/gente/mascotas-con-una-dieta-especial/16833822