Departamentos pensados para gatos, la nueva tendencia en Asia

(Tomada de la Red)

Pertrechado en una repisa en un apartamento de Taipei, Ge Ge parece satisfecho mientras examina su nuevo territorio. Su propietario recientemente reformó su casa de 45 metros cuadrados en la capital taiwanesa para que su minino Ge Ge y su hermana gatuna Mei Mei estén más cómodos.No es algo inusual, se trata de uno de los muchos "apartamentos para gatos" que están popularizándose en Asia, los llaman cat flats.En dichas propiedades las pequeñas puertas arqueadas que conectan habitaciones, estanterías que sirven para trepar y superficies rascadoras son la norma."El negocio de los gatos está en auge, no lo recuerdo así hace tres años", dice Szuti Tsai, fundadora de ST Studio Design, con sede en Taipéi, y diseñadora de interiores detrás del departamento.Desde 2011, la popularidad de las mascotas felinas ha aumentado un 91% en Taiwán. Cada año los propietarios gastan 598.4 millones de dólares en productos y servicios relacionados con las mascotas, según el Consejo de Agricultura."La gente que ama a sus gatos realmente se vuelven locos por ellos", admite Tsai.UN LOFT PARA GATOS EN TAIPÉILimpio y contemporáneo, el apartamento de Taipei - llamado Loft H - se construyó de una manera poco convencional.Tsai, que acababa de adoptar un gato, conoció a su cliente en un foro online de mascotas, donde los propietarios publican preguntas y comparten consejos. Un usuario dejó un mensaje inusual: estaba buscando quién le diseñara un apartamento minimalista adaptado a las necesidades de sus dos gatos.Tsai lo contactó para ofrecer sus servicios."(El cliente) dijo que sus gatos odiaban que cerrara las puertas, se volvían locos", dice Tsai. "Los gatos realmente necesitan mucha más atención de lo que la gente piensa, quieren saber lo que estás haciendo en cada momento".Con el fin de resolver ese problema, Tsai derribó las paredes internas y convirtió el apartamento en un espacio abierto, salvo el baño. Además, abrió las ventanas para dejar entrar más luz natural, ofreciendo a los gatos varios lugares para tomar el sol.En varias paredes Tsai construyó un elaborado sistema de repisas para servir como un patio de juegos, la disposición se puede ajustar para mantener el interés de las mascotas.TENDENCIA CRECIENTEAparte del proyecto de Tsai, la firma taiwanesa Thinking Design, la firma de arquitectura tokiota Key Operation y la surcoreana OBBA, por nombrar algunos, todos informan haber realizado en los últimos años comisiones para departamentos pensados para gatos.En Gaemi Maeul, un pequeño pueblo al noroeste de Seúl, se encuentra la casa 50m2 House, llamado así por su pequeño tamaño: 50 metros cuadrados.Aunque el espacio era limitado, los dueños de esta vivienda fueron muy claros en el diseño que solicitaron a los arquitectos de OBBA: su hogar tenía que ser amigable con los gatos.Así, los diseñadores instalaron "salones gatunos", es decir, zonas soleadas donde los felinos pueden relajarse y jugar, así como una escalera blanca diseñada específicamente para ellos.Esta ingeniosa instalación serpentea por toda la casa y termina en una cornisa alta donde los gatos pueden relajarse.Mientras tanto, en Hong Kong la construcción de una casa que verdaderamente alojara tanto a la persona como al animal resultó un reto aún mayor, toda vez que la ciudad se caracteriza por departamentos muy pequeños.Sin embargo, la casa Small Home Smart Home de 29 metros cuadrados, diseñada por LAAB Architects, es un excelente ejemplo de cómo se puede lograr.Esta micro propiedad no solo cuenta con un cine en casa, una bañera y un gimnasio, también tiene una pasarela alfombrada a lo largo del techo, una escalera de gato, una caja de arena escondida debajo del lavabo, discretas bandejas que se deslizan de los gabinetes de la cocina e incluso una guarida privada para la mascota."El departamento no solo fue diseñado para (los propietarios) Michelle y Andy Knight sino también para sus tres gatos, Banoffee, Dumpling y Tuxedo", explicó a CNN Otto Ng, cofundador de LAAB Architects.El dueño de casa Andy Knight dice que el equipo de diseño escogió materiales para los elementos de los gatos que mantendrían el pequeño espacio seco y libre de olores desagradables. "Por ejemplo, la caja de arena para gatos está equipada con su propio sistema de ventilación que extrae olores del edificio", dijo a CNN "Las pasarelas les dan más lugares para ir", dice Knight. "Los gatos pasan mucho tiempo durmiendo allí arriba y mirándonos a nosotros y a los amigos mientras usamos el apartamento".¿Valió la pena la molestia y el costo que supuso convertir su hogar en una vivienda amigable para gatos? Para Knight, absolutamente."Un hogar es para todos los que viven en ese espacio, no sólo la gente".Fuente:http://expansion.mx/estilo/2017/03/03/departamentos-pensados-para-gatos-la-nueva-tendencia-en-asia