NetPets: aplicación para encontrar pareja a las mascota

(Tomada de la Red)

Hallar una pareja para tu mascota no es nada fácil. Es normal que los dueños busquen a un animal que cumpla con las mismas condiciones genéticas de su mascota, es decir la raza, la edad, las condiciones físicas, y otras características.



Eva Pérez es una economista de 25 años, y fue quien desarrolló el proyecto en el 2016. La aplicación arrancó en un campamento para emprendedores llamado: Innovation Startup Vigo, donde a ella se le ocurrió que sería posible crear una aplicación parecida a Tinder , pero que fuera para mascotas.



La idea de Netpets, tomó forma en aquel campamento, aunque todavía no hay una aplicación elaborada. Eva Pérez explicó para el diario El PAÍS que “La idea es que los dueños de perros y gatos, configuren su perfil y comiencen a ver fotos y descripciones e animales en un radio de distancia determinada que pudiera ajustarse a sus criterios”. Desde el perfil se podría leer la descripción de cada animal, ver fotos, y señalar las aspiraciones que tiene el dueño para la pareja su mascota.



Si a la persona le gustó lo que vio, desplaza la foto al costado derecho de su pantalla. Si al otro propietario se identifica con quien eligió a su perro o a su gato, habrá match (posibilidad de contacto). Si sucediera lo contrario, es decir que no gustó lo que se vio, puede enviar la imagen a la parte derecha de la pantalla. “Y a partir de ahí, que sigan hablando en el chat privado que se les habilita. Si finalmente quieren cruzar a los animales, pueden quedar desde ahí”, profundiza Eva Pérez .



Esta aplicación podría convertirse en un medio social, no solamente para las mascotas sino para sus dueños. Como en las aplicaciones de citas, Net Pets tendría herramientas para eventos con las mascotas, calendario de vacunas, además de un contacto directo con veterinarios. “También podría haber un sistema para comprar comida o complementos para los animales, con descuentos asociadas”, dijo Eva Pérez.



Por ahora el proyecto está en busca de financiación para sacar adelante la parte técnica. Sólo el tiempo dirá que tan rentable será que las mascotas tengan una aplicación para encontrar pareja.



Fuente:https://www.kienyke.com/tendencias/maskotas/netpets-aplicacion-para-encontrar-pareja-a-las-mascota