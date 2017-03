Lo que debes saber del cáncer de mama en los hombres

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Un estudio reveló que el cáncer de mama en hombres está en ascenso: En el período de 25 años comprendido entre 1973 y 1988, aumentó un 25%. No obstante, sigue siendo poco común.



El aumento significaría, en primer lugar que la enfermedad progresivamente se hace cada vez más común o que los hombres entienden mejor los síntomas y los comunican, lo que permite realizar diagnósticos que pudieron haberse omitido en el pasado.



El cáncer de mama se puede presentar en hombres de cualquier edad, pero generalmente se detecta (encuentra) en hombres de 60 a 70 años. El cáncer de mama masculino representa menos de 1% de todos los casos de este cáncer.



Uno de los principales enemigos es que el cáncer mamario en varones a menudo se diagnostica en un estadio más avanzado. El cáncer que se detecta en un estadio más avanzado tiene menos posibilidades de curarse.



¿Ellos también lo padecen?



Sí, el cáncer de mama se desarrolla en el tejido mamario, las personas de sexo masculino también poseen este, pero en menor cantidad, por lo tanto la incidencia es más baja. Por cada 100 casos de cáncer de mama femenino, se diagnostica uno en el varón.



¿Cuáles son los síntomas?



Los síntomas más comunes del tumor maligno en el hombre se presentan a través de una masa inflamada en la región pectoral o una anormalidad en el pezón que por lo general no llama la atención del afectado.



Los factores de riesgo



A pesar de que no son necesariamente obligatorios, hay factores como la exposición a radiación, antecedentes familiares de la enfermedad y altos niveles de estrógeno, que pueden presentarse con anomalías como la cirrosis o el síndrome de Klinefelter.



Síntomas secundarios



Piel con hoyuelos o arrugada, pezón o piel rojiza con escamas, secreción de líquido por los pezones son algunos de los síntomas que no se deben descartar.



No hay estadísticas reales



Debido a la falta de cultura de prevención de cáncer de mama en hombre, las instituciones gubernamentales de México no poseen información sobre las estadísticas de los hombres con este padecimiento, pero se cree que al año se registran 400 casos.



El futuro nos alcanza



Se estima que para el 2030 aumente la probabilidad de contraer cáncer de mama en 46 por ciento. De la misma forma en que avanza este padecimiento en los varones, lo hizo en las mujeres.



Lo indispensable, el tiempo



Un estudio sobre el cáncer de mama en hombres demostró que el tiempo promedio que transcurre entre el primer síntoma y el diagnóstico es 19 meses, es decir, más de un año y medio. ¡Eso es mucho tiempo!



El diagnóstico es más fácil



En el varón el cáncer de mama suele aparecer como un nódulo fácilmente detectable. El problema es que el propio paciente no piensa en esta posibilidad y tarda en consultar, por lo que a veces no es tan fácil diagnosticarlo.



Los focos rojos



Los primeros síntomas no llaman la atención del afectado, por eso la detección tardía reduce las probabilidades de sobrevivir. El principal enemigo hace que el diagnóstico sea en un estadio más avanzado.