¿Son recomendables los perfumes para mascotas?

(Tomada de la Red)

Los amantes de las mascotas siempre quieren que sus compañeros luzcan y huelan bien. Muchas veces no escatiman esfuerzos para lograrlo, pero a la hora de velar por el bienestar de los animales, es necesario tener en cuenta si es recomendable o no usar algunos productos, como los perfumes, que se consiguen en el mercado.



Carolina Vargas, médico veterinaria de la Universidad CES, en diálogo con Kienyke.com, manifestó que el uso de estos elementos es muy frecuente últimamente, pero se deben utilizar con cuidado, ya que la mascota podría ser alérgica a las sustancias con los que son elaborados.



“El uso de estos producto depende mucho de los componentes con los que estén hechos estos elementos, ya que muchos tienen base de alcohol y en algunos casos pueden llegar a ser prejudiciales para los animales”, indicó Vargas.



Aunque para la experta estos son productos de fácil comercialización en el mercado, fue enfática al indicar que lo recomendable es comprar aquellos que cuenten con la certificación de Invima, ya que esto demuestra que ha pasado por una serie de análisis químicos.



Recomendaciones para evitar alergias en sus mascotas

Vargas manifestó que en la mayoría de los casos las mascotas toleran los perfumes, pero aseguró que en otras ocasiones generan alergias y para evitar esta situación lo recomendable es no aplicarlo directamente en la piel.



“Una de las consecuencias que pueden provocar son alergias dermatólogicas, que incluso pueden generar mayores complicaciones como cuadros respiratorios, estornudos, la caída del pelo”, contó la experta. Por eso lo que normalmente se recomienda “es impregnarlo en las pañoletas y los collares y de esta manera observar si generan comezón en las mascotas, de ser así no se debe seguir utilizando el producto”, señaló Vargas.



Por último la veterinaria indicó que si el animal resulta alérgico a estos perfumes lo recomendable es llevarlos al veterinario y bañarlos con abundante agua.



Estos productos son de fácil aplicación, pero es necesario tener un poco de precaución y evitar el contacto con la nariz, ojos y genitales, además de evitar también aquellas zonas que no tengan pelo.



Fuente:https://www.kienyke.com/tendencias/maskotas/perfumes-para-mascotas