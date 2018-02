¿Por qué los gatos con ojos azules tienden a ser sordos?

(Tomada de la Red)

Es común escuchar que los gatos de ojos azules tienden a ser sordos o son propensos a desarrollar inconvenientes congénitos. Este tipo de problema no se presenta en todos los gatos blancos con ojos de este color.



Sin embargo, en diálogo con Kienyke.com, el etólogo Juan Camilo González, reveló que este tipo de problema es genético. “Esta probabilidad no es muy alta, los papás deben tener el gen. Esto está asociado con las especies de ojos azules y de color de blanco, se ve en perros y en gatos, que presentan sordera y problemas en la visión”.



Por su parte, Beatriz López, médica veterinaria, explicó que en el caso de los gatos blancos y de este problema, se trata de la ausencia de melanocitos. “Se tiende a escuchar que estas células tienen una función en cierta parte del oído pero aún no es del todo determinada y de esa forma intentan explicar la sordera en los gatos blancos”.



También se tiene la creencia popular que los perros dálmatas pueden tener este mismo problema genético. Sin embargo, procure tener cuidado si su gato sufre de esta falta de escucha debido a que disminuye sus probabilidades de detectar tanto a sus presas como a sus enemigos. No obstante al haber sido domesticados y ser animales muy atractivos, no es común encontrarlos.



Pero si su gato tiene sordera y sale a la calle esto puede ser peligroso porque podrían ser atropellados al cruzar una avenida al no escuchar la proximidad de los autos. Por ello, se recomienda tener cuidados especiales con este tipo de mininos.



Si usted tiene un gato blanco con ojos azules, procure llevarlo al médico veterinario para determinar si el felino tiene algún problema genético congénito o desarrollado con el paso de los años en la visión o en los oídos, y no lo deje solo.



