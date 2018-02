Enfermedades oculares perrunas

(Tomada de la Red)

Se ha preguntado ¿por qué la parte inferior de los ojos de su perro con el paso de los años cambia de color y se vuelve marrón? Muchos consideran que esto se debe a la vejez, sin embargo, las razones van mucho más allá y obedecen a diferentes causas.



La primera causa según los expertos es el exceso de producción de lagrimas por parte del can. Esto no es sinónimo de tristeza, pues en muchos casos los animales crean vínculos bastante fuertes que ante situaciones como una salida de casa o acariciar a otro ser vivo ellos se sienten visiblemente afectado.



Es importante destacar que estas zonas húmedas deben ser limpiadas constantemente, ya que de lo contrario puede ser foco de infecciones y enfermedades.



Otro de los elementos que produce las denominadas manchas en los ojos de los perros es la caída de objetos o suciedades en esa zona. Por esto, se debe verificar que no se deba a una obstrucción de los canales lagrimales como consecuencia de una inflamación o una enfermedad. Se recomienda que si presenta este comportamiento de forma constante, acuda a su veterinario de confianza.



Estas manchas que tienen aspecto similar al de óxido, se pueden limpiar de varias maneras, la primera y más recomendable es llevando a su perro al veterinario, quien seguramente le recomendará el tratamiento pertinente. Asimismo, existen diferentes remedios caseros como agua tibia con sal marina y pasarla con un copo de algodón en a zona afectada.



El suero fisiológico también es una buena alternativa en caso de que no confíe en los remedios caseros. Es necesario que antes de iniciar cualquier tratamiento casero lo consulte con el veterinario ya que él mejor que nadie conoce las necesidades y antecedentes de su mascota.



Si desea iniciar el tratamiento casero de agua y sal marina, lo debe hacer diariamente y de forma delicada con el fin de evitar posibles lesiones o que las gotas tibias caigan en sus ojos.



