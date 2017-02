Este estudio te motivará a dormir más

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Desde que te despiertan al amanecer para ir a la escuela, el mensaje es claro: para aprender y ser productivo hay que levantarse temprano. Pero nuevos estudios apuntan a que tardar en salir en la cama puede significar que las mujeres somos más felices, inteligentes y creativas.



El estudio realizado en Londres y denominado 'Why night owls are more intelligent', de alguna forma critica a los que se acuestan tarde y postergan el comienzo del día. Para sus autores Satoshi Kanazawa y Kaja Perina, estar en control de cuándo queremos descansar es un signo de inteligencia. No pararse apenas suena la alarma y en cambio hacerle caso a lo que el cuerpo necesita implica que tenemos más chances de perseguir ambiciones y resolver problemas.



Siguiendo esta línea de pensamiento, un estudio de la University of Southampton estudió la situación de 1229 personas y probó que aquellos que se iban a dormir después de las 11:00 p.m. y se despertaban pasando las 8:00 a.m. ganaban más dinero y disfrutaban de un mejor estilo de vida.



El consejo final: irse a dormir un poco más temprano para poder pulsar el botón de "posponer" en la alarma del celular sin culpa. Escuchar al cuerpo te permitirá tener más tiempo para completar más proyectos en el día.



FUENTE: http://elcomercio.pe/viu/actitud-viu/lo-que-revela-este-estudio-te-motivara-dormir-aun-mas-noticia-1964721