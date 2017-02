Datos que cambiarán tu perspectiva sobre el cáncer

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Cada año 8.2 millones de personas mueren a causa del cáncer. Todavía, muchos tendemos a creer que el cáncer es sinónimo de muerte y que no hay absolutamente nada que podamos hacer si nos ataca; es como una ruleta, si a uno le toca, le toca.



Pero si supieras que hay muchas formas de prevenirlo y que, en lugar de que hablar de este tema sea aterrador, debería ser fortalecedor para seguir adelante, ¿te unirías a la causa?



Muchos nos sentimos confundidos y avasallados por la cantidad de cuestiones que rodean al cáncer: sus tipos, sus causas, la formas de prevenirlo, los riesgos... Es complejo, sí, pero no debería ser aterrador. Lo importante es estar informado y tomar conciencia de las múltiples formas en que podemos luchar contra él.



¿Te unes a la causa? ¡Infórmate aquí!



¿Qué es el cáncer?



El término "cáncer" abarca un conjunto de enfermedades que afectan distintas partes del cuerpo. La característica en común de todas ellas es que suponen el desarrollo anormal de células que, en general, se concentran en tumores.



El cáncer es una enfermedad que afecta los genes, lo que significa que es provocada por modificaciones en los genes que controlan la forma en que nuestras células funcionan.



¿De dónde surgen estas modificaciones?



Las modificaciones en los genes cuya consecuencia es el cáncer pueden heredarse o pueden aparecer a lo largo de la vida de una persona como resultado de un error en la división celular o un daño en el ADN causado por factores externos.



¿Cuántos tipos de cáncer hay?

Existen más de 100 tipos diferentes. Las células del cáncer pueden aparecer en diferentes órganos y, dependiendo de la zona afectada, recibe un nombre diferente.



Si no se actúa a tiempo, las células cancerígenas pueden esparcirse a otras zonas del cuerpo, provocando una metástasis.



¿En qué se diferencian?

Algunos tipos de cáncer se esparcen rápido y otros no tanto. Además, su respuesta a los tratamientos nunca es la misma: es mejor tratar unos con cirugías mientras que otros responden mejor con quimioterapia.



Se puede prevenir?

No hay nada que libere a alguien 100 % de desarrollar cáncer en algún momento de su vida, pero sí hay muchas decisiones que podemos tomar para prevenirlo y reducir nuestro riesgo.



¿Cuáles son las mejores formas de hacerlo?

Una vida sin humo de tabaco

Está comprobado que el humo de tabaco es uno de los factores de mayor riesgo para todos los tipos de cáncer y que se le adjudican 5 millones de muertes por año, lo que equivale a un 22 % del total de las muertes por cáncer.



Por lo tanto, si todavía fumas, el primer paso hacia la prevención será dejar el cigarrillo.



Un peso saludable



Mantener un peso saludable y realizar actividad física regularmente es una forma de prevenir el cáncer. Por el contrario, el sobrepeso aumenta el riesgo de varios tipos de cáncer.



Consumo de alcohol



Un consumo excesivo de alcohol también está relacionado con un aumento del riesgo de desarrollar cáncer. Por lo tanto, si reduces la cantidad de alcohol que bebes también estarás reduciendo tus probabilidades de tener cáncer.



¿Son importantes los controles médicos para prevenirlo?

Uno de los factores clave que inciden en cada cáncer es el momento en que se diagnostican. Si es detectado en una etapa temprana, las probabilidades que una persona tiene de curarse son mucho mayores que si se identifica en una etapa más tardía.



Por eso, los especialistas insisten en que todos los pacientes se realicen exámenes con frecuencia para prevenir lo máximo posible. En el caso del cáncer de mama, por ejemplo, se sugiere que la mujer comience a realizarse controles de forma anual a los 40 años.





¿Por dónde puedo empezar?



En el hogar, en el trabajo, en un grupo de amigos, cualquier grupo social es una buena oportunidad para mejorar la comunicación respecto al cáncer y acabar con el carácter de tabú que ha adquirido esta enfermedad. Este paso es fundamental tanto para promover la prevención, como para que aquellas personas afectadas se sientan acompañadas y comprendidas.



¿Cuál es el mejor camino para sobrellevar el cáncer?

Respecto al tratamiento médico existen diferentes opciones y depende pura y exclusivamente de cada caso y sus características.



Pero más allá del tratamiento clínico, es importante que los pacientes de cáncer sepan que no están solos en su lucha. Las pequeñas acciones tales como el acompañamiento y las demostraciones de amor pueden hacer que su batalla sea mucho más llevadera.



¿Habrá una cura garantizada algún día?

A pesar de que ningún tratamiento de los existentes hoy asegura la cura, su efectividad es cada vez mayor. De todos modos, Karol Sikora el director de la Organización Mundial de la Salud afirma que en un plazo de 5 a 10 años existirá una cura más efectiva. Los avances genéticos que se están realizando permitirán que se encuentre una cura para el cáncer de cada paciente.



Es decir, se podrá preescribir a cada persona con cáncer determinados medicamentos que ayudarán a combatir ese cáncer específicamente.



Si bien se busca una cura ''más segura'' es importante no perder de vista que las tasas de supervivencia han aumentado muchísimo en las últimas décadas. En los años 70 eran de un 24 %, mientras que hoy alcanza el 50 %.



Las cifras se ven muy positivas y los avances científicos están de nuestro lado. Pero mientras tanto, desde nuestro lugar tenemos que recordar que nuestra actitud frente a esta enfermedad tiene que cambiar para que la situación mejore aún más. Aunque el cáncer no nos afecte directamente siempre podemos tomar acción en el asunto: prevenir, concientizar y fomentar a que poco a poco pierda por completo su carácter tabú.



FUENTE: http://www.vix.com/es/salud/176078/10-importantes-datos-que-cambiaran-tu-perspectiva-sobre-el-cancer