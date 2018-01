Buscan a sus gatos en medio de las cenizas, tras incendios forestales

(Tomada de la Red)

Cuando una tormenta de fuego arrasó las colinas del condado de Sonoma llevando consigo el terror hasta la poblada cuadrícula de miles de casas, los perros corrieron hacia sus amos.



Pero los gatos corrieron en sentido contrario, ignoraron las súplicas de sus dueños envueltos en pánico y desaparecieron en medio de la caótica evacuación.



Encontrar a los gatos perdidos durante los incendios del mes de octubre ha sido una tarea fervorosa para Jennifer Petruska, amante a los animales y cuyo hogar, con mascotas incluidas, fue uno de los pocos que se salvó en su vecindario.



Petruska ha pasado casi todas las noches desde que inició el incendio rastreando y atrapando a los gatos del fuego, como ella les llama, felinos que durante semanas han estado extraviados debido a su terquedad, al trauma, al instinto, o a una mezcla de las tres cosas.



En las mejores circunstancias, atrapar a los gatos puede ser complicado, pero entre ella y su equipo de voluntarios ya han atrapado a más de 70. Creen que varias decenas más siguen extraviados.



El grupo autodenominado Rescate y Reunificación de Mascotas ha colocado cámaras con visión nocturna en las salidas de los drenajes pluviales y en las riveras de los arroyos donde se ocultaron muchos gatos. Cada tarde, al anochecer, colocan trampas con atún y caballa, y las revisan cada hora hasta el amanecer.



“Si quieres atrapar a un gato debes permanecer despierto toda la noche, así es el juego”, comentó Petruska mientras se preparaba para otra oscura y fría ronda nocturna en búsqueda de gatos. “Toda mi vida he padecido un terrible insomnio, así que me va bien quedarme despierta toda la noche”.



Coffey Park, el vecindario en el que Petruska ha centrado todos sus esfuerzos, parece haber sido bombardeado. Se perdieron muchas más de mil casas. Petruska y su equipo afirman estar conscientes de que, con casi 5 mil hogares destruidos tan solo en la zona de Santa Rosa, su esfuerzo es solo complementario ante la pérdida y el esfuerzo masivo de reconstrucción que apenas comienza.



El desolado paisaje de terrenos carbonizados sigue colmado de criaturas que se arrastran con sigilo durante la noche y que, en su gran mayoría, pasan inadvertidas.



Petruska dice estar segura de que aún hay muchos gatos sueltos, pues sus cámaras que se activan con movimiento los han captado casi todas las noches, así como a toda una procesión de otros animales nocturnos como comadrejas, mofetas y mapaches.



Las familias que lo perdieron todo cuentan, con lágrimas en los ojos, la historia de cómo Petruska les ayudó a recuperar a sus mascotas.



“Yo sólo quería a mi gata… era lo único que quería recuperar”, dijo Kelly Stinson, cuya casa en Coffey Park fue destruida. “Pasé horas buscándola durante días”.



Petruska encontró a Evy y, luego de toda una tarde de persuasión, regresó al día siguiente y la recogió tomándola del cogote.



Sara Ratekin, una de las veterinarias que ha atendido a muchos de los gatos rescatados por el equipo de Petruska, comenta que los incendios han demostrado la capacidad que tienen los gatos de sobrevivir en circunstancias adversas. Los gatos del fuego capturados a menudo llegan a su consultorio con quemaduras en las patas, con los bigotes chamuscados y con mucho menos peso del que tenían cuando desaparecieron.



Ratekin dijo que, a diferencia de los perros, los gatos tienen el instinto de escapar cuando perciben el peligro.



“Tengo una explicación racional para explicar por qué escaparon, pero no puedo explicar la rapidez con la que se volvieron salvajes”, añadió.



Para atraer a los gatos de Santa Rosa de vuelta a la vida doméstica, Petruska arma un expediente con la personalidad de cada gato que acecha. A uno de los gatos le atrae el sonido de la crema batida al salir de la lata, así que lleva una lata en su auto. Otro gato responde al sonido de la bolsa de una marca especial de alimento para gatos, así que lleva consigo una de esas.



Como era de esperarse, lo que más atrae a los gatos es el pescado. Petruska sumerge calcetines en los jugos de las latas de caballa y los cuelga en los árboles.



Hace poco, una tarde cerca del anochecer, condujo a través de las innumerables hileras de casas calcinadas hasta un barrio cercano a un pequeño arroyo. En medio de temperaturas casi congelantes, acarreó una trampa para gatos entre los despojos derretidos de una casa, pisó con cuidado los fragmentos de techo y otros restos, abriéndose camino entre los escombros. Atravesó diversos artículos domésticos expuestos sobre los escombros (una taza solitaria, una coladera de metal oscurecido y los restos quemados de un centro de lavado) antes de poder colocar la trampa.



A la mañana siguiente la trampa seguía vacía, pero insistió e incluso trabajó en el periodo vacacional.



Se han rescatado cerca de diez gatos sin pistas de sus dueños; permanecen resguardados en el Departamento de Servicios Animales del condado de Sonoma.



Petruska ha encontrado gatos cuyos dueños ya los habían dado por perdidos. Cindy Fulwider escapó de su casa durante las primeras horas del 9 de octubre en medio de una lluvia de brasas del tamaño de pelotas de golf. Estaba convencida de que su gato, a quien llama Sweet Baby, había muerto. Cinco semanas después del incendio, recibió una llamada del equipo de Petruska.



“Creí que jamás volveríamos a verlo”, dijo Fulwider.



