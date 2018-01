Museo Met de Nueva York cobrará 25 dólares de admisión

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

El Museo Metropolitano de Arte abandonará parcialmente su política de admisiones de “pague lo que guste” que lo ha convertido en un destino igualitario para generaciones de amantes del arte, incluso aquellos que difícilmente podrían pagar un autobús para viajar a la ciudad.



A partir del 1 de marzo el museo cobrará una cuota obligatoria de 25 dólares para la mayoría de los visitantes adultos que no sean residentes del estado de Nueva York, dijo anunció el jueves el presidente del Met y director general, Daniel Weiss. La admisión todavía será a criterio para los habitantes de Nueva York.



Weiss dijo que el dinero extra, aproximadamente entre 6 y 11 millones de dólares anuales, ayudará a dar estabilidad financiera a largo plazo para la institución. El Met, que tiene un presupuesto de operación anual de 305 millones, registró una caída de unos 10 millones de dólares en su año fiscal más reciente.



Gente de todas partes del mundo ha podido ver el museo casi de manera gratuita desde que se fundó en 1870, pero el número de personas dispuestas a pagar la donación sugerida de 25 dólares ha caído sustancialmente en años recientes.



“La meta de la política es encontrar un mejor equilibrio para la institución”, dijo Weiss a The Associated Press. "La política actual ha fallado”.



La entrada seguirá siendo gratuita para todos los niños de menos de 12 años y a discreción para los estudiantes hasta nivel superior en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. Los estudiantes que viven fuera de estos tres estados tendrán que pagar 12 dólares y las personas de la tercera edad 17 dólares.



El cambio en las cuotas afectará a un 30% de los visitantes del museo. El resto son residentes del estado, miembros del Met o vienen como parte de un grupo con pases para múltiples atracciones en la ciudad.



Weiss dijo que la cuota de 25 dólares permitirá a los visitantes entrar al Met por tres días consecutivos en vez de uno solo.



Dos primas que visitaban el Met desde Italia el jueves pagaron 15 dólares cada una y dijeron que les parecía que era suficiente.



“Pero 25 dólares es mucho, es absolutamente demasiado”, dijo Francesca Betocchi, una abogada de Boloña que celebraba su cumpleaños 35 de viaje.



“Creemos que la educación artística debería ser una puerta libre y abierta para todos, no sólo para aquellos que tienen más dinero”, dijo su prima Paola Borri, de 51 años, una contadora también de Boloña.



El cambio formal surge tras años de debate y negociación por las políticas de admisión del Met.



Como parte de la legislación del siglo XIX que permitió que el museo se abriera en el Central Park, se requirió que la admisión fuera gratuita casi todos los días de la semana.



En 1970 las autoridades de la ciudad acordaron permitir que el museo cobrara cuotas, siempre y cuando la cantidad pagada fuera a criterio del visitante. Demandas en años recientes han cuestionado el anuncio de admisión de 25 dólares “recomendada” pues algunos afirman que los visitantes fueron confundidos al hacerles creer que tenían que pagar esa cantidad.



Desde 2004 el número de adultos que han pagado el precio sugerido ha caído de 63% a 17%. La contribución voluntaria ahora es de 9 dólares en promedio, dijo el museo.



Los factores que han contribuido a la disminución de los pagos incluyen la recesión económica así como los programas del Met destinados a atraer a gente más joven al complejo de la quinta avenida.



“No estamos exactamente seguros, pero el mundo estás cambiando”, dijo Weiss, mientras que agregó que la asistencia general del Met ha aumentado 40% en los últimos ocho años hasta alcanzar un récord de 7 millones el año pasado.



El precio de 25 dólares es similar al de otras importantes instituciones de arte de Nueva York, desde el MoMA (25) y el Guggenheim (25) al Whitney (22).



Otras instituciones de la ciudad, el Museo Estadounidense de Historia Natural y el Museo de Brooklyn, han mantenido su política de contribución voluntaria, aunque ambos cobran cuotas para ciertas exposiciones especiales.



Más museos en Estados Unidos ofrecen cuotas voluntarias, pero sólo durante ciertas horas de algunos días de la semana. Por ejemplo, el Museo de Arte de Filadelfia lo hace el primer domingo de cada mes de las 10:00 a las 17:00 horas, así como cada miércoles por la tarde después de las 17:00 horas. Algunos como los 19 museos del Smithsonian son gratuitos.



Al preguntarle cómo verificará el museo si los visitantes son residentes de Nueva York, Weiss dijo que se les pedirá que muestren documentos como su licencia para conducir, algún comprobante de domicilio o identificación para residentes de la ciudad.



La nueva política de admisiones ha recibido la aprobación requerida de la Ciudad de Nueva York que es propietaria del terreno en el que está el Met y subsidia 9% del presupuesto operativo del museo. Por su parte el Met tiene donaciones de 3 mil millones.



En internet:

Metropolitan Museum of Art: https://www.metmuseum.org