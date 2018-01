Mitos de la pérdida de peso que debes dejar de creer

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Yo sé que lo que estás buscando es bajar de peso. Y si bien es cierto que la mayoría sabemos cómo (dieta y ejercicio), la realidad es que es posible que lo creas NO sea verdad.



¡Y no estás sola! Las estadísticas recientes demuestran que este mercado alcanza los 206 billones de dólares invertidos. Y la pérdida de peso es el propósito de año nuevo MÁS popular a nivel mundial. Pero también es el propósito menos cumplido.



Una caloría es una caloría



Tu cuerpo metaboliza los alimentos de formas diferentes. Las proteínas, grasas y carbohidratos tienen múltiples efectos en tu hambre, azúcar en la sangre y respuestas hormonales. Una caloría de proteína NO es lo mismo que una caloría de azúcar.



Por ejemplo, 250 calorías de pollo a la plancha puede mejorar tu metabolismo, reducir tu apetito y antojos, mientras que 250 calorías de coca cola puede incrementar tu azúcar en la sangre, niveles de energía y afectar tu estado de humor.



Bajar de peso es un proceso lineal



Tu peso puede fluctuar diariamente, dependiendo de la hora, cuánta agua retengas y el tipo de alimentos que consumas. Si te estás pesando todos los días y a cada rato, notarás muchos cambios.



Los suplementos pueden ayudarte a bajar de peso



Las pastillas para bajar de peso son generalmente inútiles y una pérdida de dinero. Cuando un infomercial te promete bajar de peso sin cambiar tu dieta… es muy bueno para ser verdad. No caigas ante la tentación.



Todo depende de tu voluntad, no de tu biología



Tu habilidad para ganar o perder peso se ve influenciada por tu estilo de vida y genética. Depender de tu voluntad es una batalla perdida. La única forma de sostener un cambio es trabajando con tu cuerpo de tal manera que se amolde a tu personalidad y tendencias naturales.



Debes comer menos y hacer más ejercicio



Parece verdad, ¿no? Tal vez lo sea, pero es un consejo que NO toma en consideración otros factores que contribuyen a la pérdida de peso. Si comes para aliviar el estrés o nunca has hecho ejercicio regular, esto requiere un cambio de hábitos y estilo de vida.



Necesitas encontrar nuevas formas de satisfacer tus necesidades emocionales que contribuyan a un estilo de vida más saludable. Es como decirle a una persona pobre que sólo necesita ganar más dinero. O decirle a una persona deprimida que sólo tiene que ser feliz. Si fuera TAN fácil, TODOS lo haríamos.



Los carbohidratos son malos



Los humanos hemos estado comiendo carbohidratos desde la edad de piedra. Reducir los carbohidratos, especialmente el azúcar, SÍ te ayudará a bajar de peso, pero no de una forma completamente saludable.



Debes desayunar para bajar de peso



Es posible que amanezcas con hambre, así que come. Una poco de proteína en las mañanas es más que suficiente para rendir durante el día. Y si eres de las que no tiene hambre en las mañanas, no te preocupes. Sólo asegúrate de prepararte algo saludable más adelante.



Haz dieta, es lo mejor



Cambiar la forma en que comes obviamente es importante. Pero hacer dieta y restringirte es el mayor problema. Tal vez bajes de peso… pero lo más seguro es que no mantengas ESE estilo de vida. El 85% de las personas que hacen dieta, recuperan el peso que perdieron en los siguientes 12 meses.



Así que las dietas sí son efectivos por un rato. Pero si lo que quieres es cambiar tu cuerpo, necesitas algo mucho mejor.