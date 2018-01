Razones para comenzar el año sin pareja

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Hay quien piensa que el miedo es hasta cierto punto positivo, ya que te pone en alerta cada que corres peligro, sin embargo, cuando el miedo crece en el corazón y en la mente, te puede paralizar, se convierte en el peor de tus enemigos, te mantiene aislado y lejos de tus sueños. Uno de los miedos más comunes es el miedo a la soledad a causa de no tener una pareja. Pero ¿En verdad necesitamos a alguien para ser felices en plenitud?



Amar estar sola es complicado pero no imposible, y no significa que no nos guste compartir el tiempo con alguien sino porque en cierto lapso de la vida hay que disfrutar de quien eres, es normal no tener ganas de pensar en alguien todo el día, no tener ganas de enojarse porque no te contesta los mensajes, no tener ganas de sentir celos o ser celada, de dar explicaciones, de solucionar mal entendidos. No tener ganas de enamorarse.



Qué tal si por un tiempo te dedicas a pensar en ti, hacer cosas por ti, el mundo debe conocerte por ser quien eres y no por la pareja que tienes. No es que te escondas del amor, el amor es un sentimiento muy bello y llegará el tiempo de disfrutarlo de nuevo. Pero entender que se puede ser feliz sola es comprender que se puede ser feliz a lado de alguien. Encontrar confort en la soledad es complejo pero cuando lo encuentras es algo que también puede disfrutarse.



Gina Zerboni Coach de vida nos comparte los siguientes consejos para lograr hallar confort y estabilidad en la soledad:



Escúchate: Realmente disfrutas lo que haces, lo que comes, lo que escuchas. En ocasiones y sin darnos cuenta vamos adoptando gustos adquiridos gracias a nuestra ex pareja, la música que le encantaba, el tipo de cine que disfrutaba, las actividades que le alegraban. Pero detente y reflexiona que de todo eso te hace verdaderamente feliz, continua con lo que te gusta, todo lo demás es ocasión para dejarlo ir.



Reconcíliate contigo misma: Dejaste de hacer cosas que te hacían feliz a causa de tu relación, sí es así. Podía ser un buen momento para rencontrarte con tus deseos y tus sueños. Perdónate por todos tus errores y sigue con tu vida.



Enamórate de ti: No busques la felicidad en alguien más, encuéntrala en ti misma. Conócete, se feliz sólo contigo. Disfruta cada instante de aprendizaje. Sobre todo ámate, reconócete como lo que eres, una persona especial con algunos defectos pero también llena de virtudes. Cuando seas completamente capaz de amarte, amar a alguien será mucho más sencillo.



Comienza este nuevo ciclo segura de salir adelante. Decir adiós es crecer, aprender y entender que el punto más obscuro de la noche es justo antes de amanecer.