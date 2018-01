Cosas raras que mejoran tu sistema inmune

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Todos sabemos que la vitamina C es indispensable para un buen sistema inmunológico, ¿no? Pero lo más seguro es que no sepas que hay otras cosas que podrían ayudarte a evitar un horrible catarro. ¡Que no te sorprenda este invierno!



Cantar



¿Te gusta cantar en el metro o la oficina? Pues resulta que no sólo es liberador, ¡sino también saludable! Tanto cantar, como escuchar música por media hora, se ha relacionado con niveles bajos de cortisol (hormona del estrés). También se le relaciona con un ligero aumento de inmunoglobulina A, la primera línea de defensa de nuestro cuerpo contra bacterias e infecciones.



Agua fría



Termina tu baño con un regaderazo de agua fría. Aunque los expertos no están muy seguros por qué funciona, un estudio descubrió que estar bajo el agua fría por 30 segundos asegura resfriados menos intensos y síntomas menos severos.



Sushi



Elige tu sushi con salmón o atún; son ricos en ácidos grasos de Omega 3, los cuales eliminan la inflamación. Además el salmón tiene muchos carotenoides, potencializadores del sistema inmune. Y si aprovechas el wasabi, abrirás tus pasajes nasales, combatiendo gérmenes que podrían atacar tu tracto respiratorio.



Raro, ¿no? Un estudio reveló que la gente que ve personas enfermas tiene un mejor sistema inmune. Se lo puedes agradecer a la evolución. Se sospecha que nuestros cuerpos se han adaptado a reacciones automáticas cuando nos enfrentamos a amenazas de gérmenes. Y no es que debas convivir con las personas enfermas… más bien sólo no deberías evitarlas como la plaga.



Relajación



Agrégale un poco de meditación a tu rutina. Se ha descubierto que practicar tai chi, un ejercicio chino, incrementa la inmunidad. Pero lo importante es aliviar el estrés; y para eso puedes meditar, practicar yoga o simplemente concentrarte en tu respiración.



Vitamina N



¿Cuál es la vitamina N? La naturaleza. Resulta que pasar unos 15 minutos en la naturaleza alivia el estrés. Y si no quieres salir de casa, puedes comprar plantas para decorar tu hogar. Y si se te mueren, puedes colocar fotos de la naturaleza para aprovechar los beneficios.