Señales de una infección pélvica

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En algún momento de tu vida desarrollarás problemas de salud que podrían afectar tu sistema reproductor. Por ejemplo, una infección pélvica puede provocar una enfermedad inflamatoria pélvica, una terrible infección que ataca tus órganos reproductivos.



Muchas bacterias la causan, pero usualmente es el resultado de una ITS o una infección vaginal. Y si tú o tu pareja tienen sexo con otras personas, tienes un mayor riesgo de desarrollar esto. Lo malo de esta enfermedad es que puede provocar problemas MUY serios de salud, tales como: infertilidad, embarazos ectópicos o dolor crónico pélvico. Y si no se trata, podría costarte la vida, ¡así que cuidado!



Dolor pélvico o abdominal



Flujo vaginal espeso y con mal olor



Sangrado uterino anormal, especialmente durante o después del sexo, o entre ciclos menstruales



Dolor o sangrado durante el coito



Fiebre, a veces escalofríos



Dolor o dificultad al orinar



Es posible que esta enfermedad no presente ningún síntoma. Pero cuando la infección se agrave, tendrás fiebre, escalofríos y MUCHO dolor. Créeme, tienes que darte cuenta de que algo anda mal.



Cuándo debo ir al doctor



Al presentar dolor severo en la parte del abdomen



Náusea y vómito, así como inhabilidad para comer



Fiebre alta



Flujo abdominal MUY desagradable



Si tus síntomas persisten, pero no son severos, no te quedes con la duda y consúltalo con un doctor. El flujo vaginal con olor, dolor al orinar y sangrado, pueden asociarse con otras enfermedades de transmisión sexual. Si notas un par de síntomas, DEJA de tener relaciones sexuales, y haz cita en tu clínica más cercana.



Factores de riesgo



Ser una mujer sexualmente activa con menos de 25 años



Tener múltiples parejas sexuales



Estar en una relación sexual con una persona que tiene múltiples parejas sexuales



Tener relaciones sin condón



Duchas vaginales regulares, las cuales afectan el equilibrio de la vagina



Tener un historial de enfermedades pélvicas e ITS



Cabe mencionar que se ha confirmado que el DIU no aumenta el riesgo de desarrollar estas enfermedades. Cualquier riesgo generalmente re presenta durante las 3 primeras semanas de la inserción.