6 Alimentos que te bajarán de peso en un 2X3

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El comienzo de un nuevo año siempre es una oportunidad para borrar y empezar de cero, es por ello muchas personas aprovechan para adoptar hábitos alimenticios saludables que los ayuden a bajar los kilos de más que dejaron las fiestas navideñas a través de las famosas dietas.



Las dietas son conocidas como aquellas prácticas que ayudan a balancear la ingesta de comida y bebida, y a no consumir de más; sin embargo, hoy en día existen tantas opciones que es difícil decidir por la más adecuada. Por ello, Atún Dolores hace una recopilación de aquellos alimentos que se encuentran presentes en muchas de ellas y que le aportan beneficios.



1. Manzana. Esta fruta es común en los regímenes alimenticios debido a su alto contenido de fibra que favorece el sistema intestinal al prevenir el estreñimiento o la diarrea, además, reduce el colesterol y la glucemia de la sangre.



2. Nueces o almendras. Los frutos secos funcionan como excelentes colaciones a causa de su portabilidad y alto contenido de minerales. Tan sólo las nueces son grandes fuentes de antioxidantes, que previenen daños en el hígado. También producen una sensación de saciedad, lo que evita que comamos de más.

Mientras, las almendras son ricas en grasas saludables, además de contener significativas cantidades de fibra, proteínas, vitamina E y del grupo B, y minerales como calcio, zinc, fósforo, potasio y magnesio.



3. Aguacate. Quizás es uno de los alimentos más famosos y habituales en los diversos tipos de dietas. Esto se debe a que son una gran fuente de vitaminas K, C, B5, B6, E, minerales, Omega 3, ácido fólico, ente otros. De la misma forma, esta fruta aporta una energía al cuerpo y mantiene los niveles de colesterol bajos.



4. Vegetales. Desde niños se recalca la prioridad que tienen los vegetales y verduras dentro de nuestra alimentación, ya que contribuyen al crecimiento y desarrollo de nuestro organismo, a eliminar el exceso de líquidos y, principalmente, porque no aportan grasas.



5. Atún. Es una proteína estrella en las dietas debido a su alto contenido de Omega 3 y por ofrecer los diez aminoácidos que el cuerpo necesita para el desarrollo celular. Además, su valor nutrimental está por arriba de su nivel calórico y se digiere con facilidad, lo que provoca que se metabolice con gran eficacia.



6. Agua. La bebida por excelencia para todos aquellos que buscan cuidar su figura siempre será el agua natural, pues hidrata y mantiene en correcto funcionamiento al organismo. Adicional a esto, mejora la absorción de los nutrientes, suprime el apetito y ayuda a metabolizar las grasas.



Recuerda que, antes de someterte a una dieta, es importante que acudas con un especialista., quien te asesorará sobre la mejor opción de acuerdo a tus necesidades. Así mismo, te recomendamos realizar al menos 30 minutos de ejercicio al día para quemar la grasa acumulada y a conservar una vida saludable.