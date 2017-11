El perro que hace footing con Rajoy y otras mascotas de líderes mundiales

(Tomada de la Red)

Hace unos días, Nemo, el labrador de dos años de Emmanuel Macron, entraba tranquilamente en el despacho del presidente francés durante una reunión con varios secretarios de Estado. Su misión no era participar en la charla desde su cargo oficial de ‘primer perro’ o traer el té y los dulces: era orinar en la elegantísima chimenea mientras el rostro de Macron se volvía de un rojo chillón.Sí, el cargo de ‘primer perro’ existe: es la mascota del mandatario del país, su pata derecha, y no solo pasa en Francia. Aunque Donald Trump no ha querido continuar con esta tradición como su predecesor Obama, en otros países como Nueva Zelanda, Canadá o Rusia sigue vigente. De hecho, en Inglaterra, el inquilino más ilustre de Downing Street no es humano y se dedica a cazar los ratones de la casa. Incluso Rajoy tiene su propio compañero de cuatro patas que le sigue el ritmo durante sus jornadas de footing.El perro de Rajoy también hace footingUn pointer inglés, delgado de pelo blanco y negro. Así es Rico, el perro que acompaña a Mariano Rajoy en sus largos paseos y a quien presentó en sus redes sociales en 2015. Rico fue un regalo, según explicaba el presidente del Gobierno en su perfil de Instagram. “Un animal lleno de alegría y bondad al que le encanta la gente”.Sin embargo, aunque Rico sea la mascota con más alto rango entre los políticos españoles, fue Pecas, el perro de Esperanza Aguirre, el que en su momento acaparó con todos los focos. Ataviado con una correa con la bandera de España, a Pecas incluso le crearon una cuenta de Twitter después de que una fotografía de Aguirre paseando a su mascota se hiciera viral durante las elecciones de 2015.Nemo, el perro de MacronUn labrador de dos años es la mascota del presidente francés. Lo adquirió en agosto en un centro de rescate, continuando con la tradición presidencial de tener un honorable 'primer perro'. Su nombre viene del Capitán del Nautilus de 'Veinte mil leguas de viaje submarino', obra de Julio Verne de la que Macron asegura ser un gran fan.El mes pasado, Nemo protagonizó un pequeño accidente durante una reunión de Macron. El 'primer perro', tras entrar en su despacho, se deslizó discretamente hasta la lujosa chimenea, donde procedió a hacer pis. “¿Esto pasa a menudo?”, preguntó Julien Denormandie, secretario de Estado en el Ministerio de Cohesión Territorial. Macron rió, asegurando que sus invitados habían provocado un comportamiento “completamente inusual” en su mascota.Nicolas Sarkozy también cumplió con la costumbre del 'primer perro' pero le salió un poco más cara. En 2014, sus perros destrozaron mobiliario recubierto en pan de oro del Elíseo, causando daños valorados en más de 6.000 euros.Larry, 6 años en Downing StreetEl inquilino más longevo en el número 10 de Downing Street se llama Larry pero nunca ha ostentado el cargo de primer ministro. Fue reclutado en 2011 para cazar ratones y se instaló en la residencia oficial el 15 de febrero, día en el que celebra su cumpleaños. Larry ha sido deleitado por sus vasallos ingleses con multitud de regalos venidos de varios puntos del país, chucherías, sobre todo. Aunque es muy querido por todo el mundo, Larry ha tenido encontronazos con Freya, la gata del ministro de Economía George Osborne.Desde la página oficial del 10 de Downing Street aseguran que entre las obligaciones diarias de Larry se incluye dar la bienvenida a los huéspedes, buscar una solución a los ratones habitantes de la casa o “probar la calidad para las siestas de los muebles antiguos”. Larry también posee una cuenta de Twitter para narrar su día a día.Los 3 perros de PutinAUTORPAULA CANTÓContacta al autorpppuaTAGSMARIANO RAJOYEMMANUEL MACRONNUEVA ZELANDACANADÁINGLATERRAVLADIMIR PUTINMASCOTASESPERANZA AGUIRRECOREA DEL SURANIMALESTIEMPO DE LECTURA5 min03.11.2017 – 05:00 H. - ACTUALIZADO: 2 H.Hace unos días, Nemo, el labrador de dos años de Emmanuel Macron, entraba tranquilamente en el despacho del presidente francés durante una reunión con varios secretarios de Estado. Su misión no era participar en la charla desde su cargo oficial de ‘primer perro’ o traer el té y los dulces: era orinar en la elegantísima chimenea mientras el rostro de Macron se volvía de un rojo chillón.Sí, el cargo de ‘primer perro’ existe: es la mascota del mandatario del país, su pata derecha, y no solo pasa en Francia. Aunque Donald Trump no ha querido continuar con esta tradición como su predecesor Obama, en otros países como Nueva Zelanda, Canadá o Rusia sigue vigente. De hecho, en Inglaterra, el inquilino más ilustre de Downing Street no es humano y se dedica a cazar los ratones de la casa. Incluso Rajoy tiene su propio compañero de cuatro patas que le sigue el ritmo durante sus jornadas de footing.El perro de Rajoy también hace footingRajoy en una caminata con su perro Rico en 2016 (EFE)Rajoy en una caminata con su perro Rico en 2016 (EFE)Un pointer inglés, delgado de pelo blanco y negro. Así es Rico, el perro que acompaña a Mariano Rajoy en sus largos paseos y a quien presentó en sus redes sociales en 2015. Rico fue un regalo, según explicaba el presidente del Gobierno en su perfil de Instagram. “Un animal lleno de alegría y bondad al que le encanta la gente”.Sin embargo, aunque Rico sea la mascota con más alto rango entre los políticos españoles, fue Pecas, el perro de Esperanza Aguirre, el que en su momento acaparó con todos los focos. Ataviado con una correa con la bandera de España, a Pecas incluso le crearon una cuenta de Twitter después de que una fotografía de Aguirre paseando a su mascota se hiciera viral durante las elecciones de 2015.Aguirre, paseando a Pecas por el centro de Madrid (Reuters)Aguirre, paseando a Pecas por el centro de Madrid (Reuters)Nemo, el perro de MacronUn labrador de dos años es la mascota del presidente francés. Lo adquirió en agosto en un centro de rescate, continuando con la tradición presidencial de tener un honorable 'primer perro'. Su nombre viene del Capitán del Nautilus de 'Veinte mil leguas de viaje submarino', obra de Julio Verne de la que Macron asegura ser un gran fan.Nemo acompaña a Macron en los actos oficiales (EFE)Nemo acompaña a Macron en los actos oficiales (EFE)El mes pasado, Nemo protagonizó un pequeño accidente durante una reunión de Macron. El 'primer perro', tras entrar en su despacho, se deslizó discretamente hasta la lujosa chimenea, donde procedió a hacer pis. “¿Esto pasa a menudo?”, preguntó Julien Denormandie, secretario de Estado en el Ministerio de Cohesión Territorial. Macron rió, asegurando que sus invitados habían provocado un comportamiento “completamente inusual” en su mascota.Nicolas Sarkozy también cumplió con la costumbre del 'primer perro' pero le salió un poco más cara. En 2014, sus perros destrozaron mobiliario recubierto en pan de oro del Elíseo, causando daños valorados en más de 6.000 euros.Larry, 6 años en Downing StreetLarry entrando en sus dominios (Reuters)Larry entrando en sus dominios (Reuters)El inquilino más longevo en el número 10 de Downing Street se llama Larry pero nunca ha ostentado el cargo de primer ministro. Fue reclutado en 2011 para cazar ratones y se instaló en la residencia oficial el 15 de febrero, día en el que celebra su cumpleaños. Larry ha sido deleitado por sus vasallos ingleses con multitud de regalos venidos de varios puntos del país, chucherías, sobre todo. Aunque es muy querido por todo el mundo, Larry ha tenido encontronazos con Freya, la gata del ministro de Economía George Osborne.Larry con un collar de la Union Jack (Reuters)Larry con un collar de la Union Jack (Reuters)Desde la página oficial del 10 de Downing Street aseguran que entre las obligaciones diarias de Larry se incluye dar la bienvenida a los huéspedes, buscar una solución a los ratones habitantes de la casa o “probar la calidad para las siestas de los muebles antiguos”. Larry también posee una cuenta de Twitter para narrar su día a día.Los 3 perros de PutinPutin con Buffy y Yume (Reuters)Putin con Buffy y Yume (Reuters)El último en sumarse a la manada Putin lo hizo el pasado mes de octubre, por el 65 cumpleaños del presidente ruso. El cachorro, un pastor de Asia Central, fue un regalo de Kurbanguly Berdymukhamedov, presidente de la República de Turkmenistán. Será el nuevo compañero de Buffy y Yume, los otros dos perros de Putin que llevan con él desde 2010 y 2011 respectivamente.Buffy, una perrita Karakachan, fue también un regalo por parte del entonces primer ministro búlgaro Boyko Borisov y fue bautizada por Dima Sokolov, un niño de cinco años que propuso el nombre a través de Internet.El primer gato de Nueva ZelandaJacinda Arden, primera ministra de Nueva Zelanda, también tiene a su pata derecha: Paddles, el 'primer gato' que incluso tiene cuenta de Twitter en la que se publican fotos de su “mandato”. “Yo antes de convertirme en el primer gato. La vida era muy fácil. Ha sido la campaña de mi vida y me honra servir tanto a la gente como a los gatos”, compartía desde su perfil.Aunque Arden declara no saber quién ha creado la cuenta, asegura estar encantada con la idea.Trudeau y KenzieEl año pasado, también Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, acogió a una cachorra de 11 meses llamada Kenzie. El anuncio oficial fue a través de su cuenta de Twitter, acompañado de una fotografía de su hijo con la nueva integrante de la familia, un perro de agua portugués. "Nuestro pequeño dando la bienvenida a nuestra recién llegada. Decid hola a Kenzie", la presentaba. Sin embargo, apenas se le ha visto en público con su mascota.Primer perro de Corea del Sur, de un refugioCorea del sur también cuenta con su 'primer Perro', Tory, adquirido por el presidente del país Moon Jae-in. Es la primera vez que un perro adoptado de un refugio se ha convertido en un 'primer Perro'. Su adopción llega después de la campaña de Moon, en la que los derechos de los animales fueron una parte importante.Tory es un mestizo de cuatro años y fue adoptado este verano del grupo por los derechos de los animales CARE (Coexistence of Animal Rights on Earth). Su adopción es vista como un poderoso mensaje por parte del presidente contra el comercio de la carne de perro en Asia.Fuente:https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-11-03/mascotas-politicos-perro-rajoy-macron-trudeau-gato_1471236/