3 básicos que te impiden encontrar el amor

El amor es el motor de la vida, sin embargo en muchas ocasiones es muy complicado encontrarlo, por lo que sólo nos queda cantar a Juan Gabriel con su éxito “Yo no nací para amar”.



Pero si en realidad quieres encontrar a tu media naranja no dejes de seguir al pie de la letra este listado.



1.- Buscar a la persona perfecta. Es decir no lo busques en un reventón, busca a alguien que cumpla con el 100% de tus expectativas; en un lugar de tu interés.



2.- No tengas un baja autoestima. El amarte a ti misma te permitirá encontrar a alguien que te valore, pues tu actitud se verá reflejada en tu actitud ante la vida y directamente tus posibilidades de relacionarte con alguien.



3.- No idealices a nadie. Todas las personas son diferentes, no dejes que un patrón determine tus relaciones. Recuerda que la memoria es capaz de distorsionar no sólo nuestra percepción, sino nuestros recuerdos y no te aferres al pasado.