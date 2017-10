¿Hipnosis para bajar de peso?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Has intentado hacer dieta y ejercicio, pero por alguna extraña razón: No puedes bajar de peso. ¿Y entonces, qué falta? ¿Hipnosis?



Seguro has escuchado que hay gente que puede bajar de peso a través de la hipnosis… de hecho se dice que muchas estrellas de Hollywood lo han hecho, pero ¿no puede ser peligroso? La verdad es que no te convertirás en un zombie. La hipnoterapia es una forma de decirte a ti misma lo quieres, ya sea dormir mejor, perder peso o dejar de tenerle miedo al agua.



Y aunque hay pocas investigaciones al respecto, lo poco que hay demuestra que la hipnosis funciona sorprendentemente bien.



¿Quién debería probarlo?



Los que comen inconsciente o emocionalmente son los candidatos principales para la hipnoterapia. Saben lo que deben y no deben comer… pero no tienen la voluntad para controlar sus impulsos.



Esto es clave, porque la hipnosis te enseña a tener más fuerza de voluntad. La meta de la hiponiterapia es reescribir la asociación. Eliminar la idea de que la comida es gasolina.



Cómo funciona



El paciente e hipnoterapeuta tienen una conversación sobre las metas del paciente, su tipo de cuerpo, su relación con la comida y qué le gusta (y qué no). Las sugerencias que hará el hipnoterapeuta se basarán en la conversación inicial que tuvieron.



Una vez que inicie la sesión de hipnosis (que dura entre 20 y 25 minutos) el hipnoterapeuta ayudará al paciente a encontrar un equilibrio con sus voces internas, aquellas que lo obligan a comer de más o a tomar malas decisiones con respecto a su alimentación.



La hipnosis no te hará NO tener antojos. Es un entrenamiento del cerebro a escuchar una voz diferente: “Preferirás la fruta. Reconocerás el chocolate y lo reemplazarás.”



¿No escucharás nada de esto?



Una persona que está hipnotizada puede escuchar todo y estar en control de sí misma. Es como quedarse dormido con la televisión prendida; vagamente escuchas el sonido, pero no entiendes completamente el diálogo.



Si te preocupa que tu hipnoterapeuta te quiera obligar a hacer cosas que no quieres hacer, recuerda que tu subconsciente NUNCA se apaga. Si esta persona te quisiera obligar a hacer algo que va en contra de tu moral, tu subconsciente automáticamente te sacará de la hipnosis.



¿Cuántas sesiones son necesarias?



La mayoría necesitan 6 sesiones en total, pero posiblemente empezarás a ver cambios después de 2. Si una persona no presenta mejoría después de 3 sesiones, la hipnosis no podría ser la solución. El problema podría ser más profundo de lo que creían.