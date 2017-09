Keanu Reeves: más allá de la fama

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Un hombre y sus heridas, este debería la forma en que inicie cualquier biografía de Keanu Reeves. La ha sufrido y en grande. Sus historias de vida fácilmente son una tragedia tras otra, ha superado lo que muchas personas no pueden dejar atrás, para algunos amigos cercanos, es casi un milagro que el actor no se haya quitado la vida o tenga vicios o algún tipo de desorden. En verdad, su vida ha sido poco más que una miseria.Una infancia difícilHijo del geólogo Samuel Nowlin Reeves, quien solía humillar al chico y maltratar a su madre. Cuando Keanu tenía 3 años tuvo que ver a su padre marcharse y dejar a su madre. El niño convivió con su papá hasta los seis años, pero entonces perdieron contacto.Una madre stripperSe sabe que cuando Samuel conoció a la madre de Keanu, Patricia, ella se dedicaba a bailar en clubes nocturnos. Al momento en que su padre los abandonó, la mujer tuvo que sacar adelante a sus hijos bailando por dinero. Los niños tuvieron diferentes padrastros, muchos los trataron mal.Un mal estudianteLas constantes mudanzas de casa, pues iban del Líbano a Nueva York, a Hawai, a Australia y Canadá, causaron que el pequeño tuviera problemas en la escuela, le costaba trabajo aprender e incluso desarrolló dislexia temporal lo que causó que sufriera bullying.CanadáTras algunos años la familia de Reeves se instaló en Canadá, donde vivían Keanu, sus hermanas Karina y Kim y la madre de los tres. Fue allá donde comenzó a tener una inclinación por el hockey sobre hielo, practicaba en un equipo y lo llamaban “El muro” debido a su fortaleza.El inicio de una carreraComenzó a participar en algunos programas y comerciales para la TV, fue entonces cuando llegó su gran oportunidad junto a Gus Van Sant en “Mi Own Private Idaho” en 1991. Ese mismo año apareció en el video musical “Rush, rush” de la cantante Paula Abdul y entonces llegó “Point Break”.La muerte de su mejor amigoEn 1991 conoció a River Phoenix, con quien actuó en “Mi Own Private Idaho”, se hicieron mejores amigos, pero el hermano de Joaquin Phoenix murió de una sobredosis en 1993. Su relación era tan cercana que Reeves ha dicho que piensa en él todos los días y que le hubiera gustado hacer algo por él.Una carrera fructuosaA pesar de lo que estaba pasando en su vida personal, Reeves siempre ha sido un profesional, durante esos años, grabó Drácula de “Bram Stoker”, “Little Buddha”, “Speed”, “The Devil´s Advocate”, “The Matrix” y sus secuelas, “The Gift” y muchas más, pero desde los 2000, su actividad comenzó a decaer.La muerte del amor de su vida y su hijaEn diciembre de 1999, cuando la vida le sonreía, su novia Jennifer Syme, le dijo que estaba embarazada, desgraciadamente la hija de ambos nació muerta debido a leucemia, aún así la nombraron Ava. Syme murió en 2001, cuando su auto se accidentó al salir de una fiesta de Marilyn Manson. Tenía 28 años.Kim ReevesLa hermana de Keanu sufrió de leucemia cuando eran pequeños. Tras una larga batalla, la chica salió bien librada y hoy está curada. El actor donó el 70% de sus ganancias de la cinta Matrix a diferentes organizaciones y hospitales que tratan la enfermedad.Único en HollywoodSe sabe que su fortuna está valuada en más de 350 millones de dólares, pero Reeves vive en un pequeño departamento, viaja en metro, dona las ganancias de sus películas a causas de investigación y no tiene guardaespaldas.FUENTE: De10.com.mx