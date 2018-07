Concierto al Nobel de la Paz en revisión, no se hará en 2018

COPENHAGUE, Dinamarca(AP )

La organización noruega que supervisa el Nobel de la Paz dijo el martes que el concierto típicamente realizado tras la ceremonia de premiación anual no se llevará a cabo en 2018 para que el costoso evento pueda ser evaluado.



El director del Instituto del Nobel, Olav Njolstad, dijo que el homenaje musical al laureado Nobel fue puesto en "licencia temporal", una decisión que "emerge de un deseo por repensar el formato y contenido del concierto, pero que también refleja la desafiante situación financiera” del mismo.



El espectáculo, realizado por primera vez en 1994, ha atraído a grandes nombres de la industria del entretenimiento, como Lionel Richie, Bon Jovi, Aretha Franklin y Mary J. Blige.



"Las preferencias mediáticas de la gente han atravesado cambios radicales desde el primer concierto en 1994. Esto es algo de lo cual los organizadores y productores del concierto están profundamente conscientes", dijo Njolstad en un comunicado. "Hemos tenido dificultades para mantener un nivel apropiado de financiamiento y queremos aprovechar el próximo año para desarrollar un nuevo formato".



La cancelación no está relacionada con los escándalos de abuso sexual y delitos financieros que han manchado a la Academia Sueca ni con la decisión de no entregar este año el Nobel de Literatura.



El ganador del Premio Nobel de la Paz se anuncia en octubre, mientras que la ceremonia de premiación y concierto usualmente se celebran el 10 de diciembre, en el aniversario luctuoso del fundador del galardón, Alfred Nobel.



Los premios fueron creados como un legado del industrialista e inventor sueco de la dinamita, quien quería que su fortuna honrara los grandes logros en la física, la química, la medicina, la literatura y la paz. Todos los premios se entregan en Estocolmo, Suecia, excepto por el la paz, que de acuerdo con el testamento de Nobel debe entregarse en Oslo, Noruega.