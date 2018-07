Básicos para dar los primeros auxilios ante el dolor de muelas

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Las caries dentarias son la principal causa del dolor de dientes en la mayoría de los niños y los adultos. Las bacterias que viven en la boca prosperan con los azúcares y los almidones de los alimentos y forman una placa que se adhiere a la superficie de los dientes.



Los ácidos producidos por las bacterias de esa placa pueden perforar el revestimiento blanco y duro de la parte externa de los dientes (esmalte) y crear una caries. El primer signo de caries puede ser la sensación de dolor al comer algo dulce, muy frío o muy caliente. A veces, las caries tienen aspecto de manchas marrones o blancas en los dientes.



Otras causas del dolor de dientes son las siguientes:

- La acumulación de comida y restos entre los dientes, en especial, cuando los dientes están separados

- Inflamación o infección de la raíz de un diente o de las encías

- Traumatismo en un diente, como una lesión o por rechinar los dientes

- Fractura súbita de un diente o de la raíz dental

- Una rajadura del diente que se produce a lo largo del tiempo

- Dientes que empiezan a aparecer a través de la encía, como en el caso de la dentición o de las muelas del juicio, y que no tienen suficiente espacio para salir ni desarrollarse normalmente (muelas del juicio retenidas)

- Una infección de los senos paranasales que puede sentirse como dolor en los dientes

El dolor de dientes suele requerir algún tipo de tratamiento con el dentista.



Consejos para cuidado personal

Hasta que puedas consultar al dentista, prueba estos consejos de cuidado personal para el dolor de muelas:

- Enjuágate la boca con agua tibia

- Usa hilo dental para eliminar cualquier partícula de comida alojada entre los dientes o la placa

lavar los dientes

- Toma un analgésico de venta libre para aliviar el dolor, pero no coloques una aspirina u otro analgésico directamente en las encías porque puede quemar el tejido de esa zona

- Si el dolor es producto de un traumatismo en el diente, aplica una compresa fría en la parte exterior de la mejilla

Cuidado con los productos que contienen benzocaína

Anteriormente, las recomendaciones incluían aplicar un poco de algún antiséptico de venta libre con benzocaína directamente en el diente y la encía irritada para lograr alivio temporal; pero la benzocaína ha sido relacionada con una rara enfermedad grave que, a veces, puede ser mortal y se denomina metahemoglobinemia, afección en la que disminuye la cantidad de oxígeno que puede transportar la sangre.



Por lo tanto, sigue estas pautas:

- Habla con tu dentista o con tu médico acerca de los antisépticos de venta libre con benzocaína

- No utilices en niños menores de 2 años ningún producto con benzocaína, como las pomadas para la dentición (Anbesol, Orabase, Orajel entre otras)

- Nunca consumas más de la dosis recomendada de benzocaína

- Guarda los productos que contengan benzocaína fuera del alcance de los niños

Llama al dentista de inmediato si tienes alguno de los siguientes síntomas con dolor de muelas:

- Dolor que dura más de uno o dos días

- Fiebre

- Signos y síntomas de infección, como hinchazón, dolor al morder, encías enrojecidas o secreción con olor desagradable

- Problemas para respirar o tragar