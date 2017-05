Trucos para elimina el pánico

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Si nunca has tenido un ataque de pánico, no descartes la idea de algún día tener uno. Con el estilo de vida tan estresante que llevamos los mexicanos, es obvio que el pánico se haya vuelto rutina para muchos. Y si crees en la Ley de Murphy, yo te recomiendo estar preparada.



Truco del hielo



Coloca una bolsa de hielo debajo de los ojos, arriba de de las mejillas por 30 segundos. La incomodidad puede distraerte de los problemas y el estrés. El frío en esa área también provoca un reflejo en el sistema nervioso que alenta la respiración y el ritmo cardíaco. Éste es el truco más efectivo, pero no el más práctico fuera de casa.



Truco de la basura



Escribe en un papel los pensamientos negativos que ocupan tu mente. “No puedo hacer nada bien,” “todo se está yendo al carajo.” Escribe honestamente todo lo que se te viene a la mente y tira el papel a la basura, quémalo, tíralo a las vías del metro, haz de él lo que quieras, pero no les hagas caso. Hay estudios que confirman que esta actividad te será de ayuda para identificar el razonamiento que sólo te hace daño para poner los pies en la tierra.



Truco de la escalera



Siéntante cómodamente, cierra los ojos, respira profundamente. Visualiza cada detalle de una escalera en espiral; desde la iluminación, hasta la textura del varandal y el golpe de tus pies al subir cada escalón. Entre más vívido seas con tu mente, menos pensamientos negativos tendrás. Es una excelente distracción, aunque también puedes imaginar otros escenarios, si es que te ayudan más a relajarte.