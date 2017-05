Orlistat, ¿una pastilla para bajar de peso?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

No tienes que ser una nutrióloga para saber que comer bien y hacer ejercicio es la clave para bajar de peso. Pero eso no quiere decir que no existan medicamentos o suplementos hechos específicamente para facilitar la pérdida de peso.



Hablo del popular Orlistat, el ingrediente activo encontrado en muchas pastillas para bajar de peso. Este tipo de medicamentos fueron hechos específicamente para ayudar a la gente con sobrepeso y, supuestamente, se debe tomar con cada comida, de la mano de una dieta baja en calorías.



Suena muy simple, pero ¿en realidad funciona?



Puede comprarse sin receta



No necesitas receta para adquirirlo, y hay otros medicamentos que contienen este ingrediente. Está aprobado por la FDA, y según su sitio web, debe tomarse antes o durante cada comida (3 en total) para que actúe perfectamente. También debe tomarse diario.



Detiene la absorción de la grasa



El orlistat actúa en los intestinos. Detiene las encimas que evita que la grasa haga bien su trabajo. Específicamente, inhibe la lipasa pancreática, haciendo que la grasa pase al cuerpo sin digerir, reduciendo así las calorías absorbidas. Cuando tomas una cápsula de orlistat, el 30% de la grasa que consumes no será eliminada por los intestinos, sino que viajará hasta afuera del organismo (con las heces).



Los efectos secundarios no son agradables



Los efectos secundarios principales incluyen: Grasa en las heces, flatulencias, incontinencia fecal, derrames de grasa anales (grasa en tu ropa interior) y mucho movimiento intestinal, especialmente si consumes alimentos con mucha grasa. Otro efecto secundario potencial que debes tomar en cuenta: Daño severo al hígado.



Algunos efectos secundarios pueden ser evitados con una dieta limitada de grasas.



En general, hay investigaciones que sugieren que la pérdida de peso promedio con orlistat es de 5.3 kilos en un año de tratamiento. No es mucho, ¿cierto?



No es peligrosa, pero hay momentos en que debes evitarla



El orlistat debe evitarse en personas con problemas intestinales. También se recomienda evitar el consumo si se planea concebir un bebé y si se tiene un historial con piedras en el riñón.