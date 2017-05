Educa su paladar

(GH)

Algunos niños suelen ser muy especiales para probar alimentos diferentes. A veces es todo un reto adentrarlos en el gusto por diferentes sabores y evitar que sean melindrosos.



“Hay muchas mamás que no saben por dónde empezar. Lo primero es tener ganas y saber lo que desean: si quieren salud y calidad para su familia, tienen que entrarle a la cocina, no hay de otra”, advierte Cynthia Robleswelch, educadora alimentaria y mamá desde hace 8 años.



“También es responsabilidad de los padres compartir los rituales. Como el factor tiempo nos mueve, los niños ya no comen en la mesa. Comen de camino a la clase, prenden la tele o están en los teléfonos, hay muchos disruptores”.



La creadora de Laboratorios del Gusto, talleres donde los pequeños aprenden sobre alimentos vivos y sanos, sugiere poner en una balanza los beneficios del consumo de productos prácticos, pues, entre más lo sean, menos nutrimentos y más aditivos tienen.

“Se trata de prioridades. Mucha gente dice: ‘No tengo tiempo’, pero ahí es donde dices: ‘Ok, pero, ¿y tu salud?’. Porque, además, eres su modelo”, agrega.



Es común que los chicos les hagan el feo a ciertos alimentos que ni han probado y muchas veces eso tiene que ver con lo que viven en casa.



“Si un pequeño es melindroso es porque, tal vez, la mamá o el papá rechazan el alimento. Hay que hacernos conscientes de lo que los chicos adoptan o copian”, indica la asociada a los movimientos Slow Food y Food Revolution.



A veces, las madres intentan introducir bocados a la fuerza y hay niños a los que, de plano, no les gusta. Para esas situaciones, Cynthia aconseja tener paciencia e incorporar diferentes presentaciones en distintas etapas del crecimiento.



“A los chiquitos hay que darles oportunidad de interesarse y probar por su cuenta. Muchas mamás me dicen: ‘Es que sólo come nuggets y papas fritas congeladas’. Y yo les digo: ‘Sí, pero ¿quién compra eso?’”.



La experta destaca, además, la influencia de las escuelas. Pese a que existe una educación en la currícula escolar y una ley que prohíbe la venta de comida chatarra, los niños aún están expuestos a ella.



“Me han tocado centros escolares, tanto públicos como privados, donde se supone que no venden refrescos, pero los pequeños ven al personal, al de intendencia o al maestro tomando uno. Si están enfrente de ellos, no debe permitirse eso, porque se les enseña una doble moral”, manifiesta.

La educadora, con casi una década de experiencia, reconoce que no puede controlarse al 100 lo que comen los niños durante el día; pero es en casa donde puede estar bajo supervisión.







Agencia Reforma